Nie żyje uczestnik programu „Górale”. Stanisław Rzepka miał zaledwie 20 lat

20-letni Stanisław Rzepka nie żyje. Widzowie Polsat Play poznali go dzięki programowi „Górale”, w którym występował. Polsat stworzył show, dzięki któremu przybliżył zwyczaje i codzienne życie górali. Stanisław Rzepka dał się poznać jako wielki miłośnik koni.

Stanisław Rzepka z „Górali” nie żyje

Stanisław Rzepka nie ukrywał, że lepiej czuje się w towarzystwie koni niż ludzi. Mówił o tym wprost przed kamerami i otwarcie przyznawał, że nie wyobraża sobie bez koni życia.

„Różnica między kobietą a koniem jest taka, że jak wchodzę do stajni, to koń się zawsze śmieje i się cieszy. A jak to baby, one zawsze humory mają” – mówił Stanisław Rzepka.

Gdy mówił o wymarzonej dziewczynie, twierdził, że też musi pasjonować się końmi tak jak on. – Moja dziewczyna musi kochać konie, tak jak ja je kocham. Bo jak nie, to nic z tego nie będzie. A tak, jak będzie kochała konie, to będzie pozwalać mi przy nich siedzieć. A jak nie będzie ich kochała, to awantury będą non stop – powiedział.

Nie wiadomo, jaka jest przyczyna śmierci Stanisława Rzepki. Rodzina nie ujawniła tej informacji. W opublikowanym nekrologu na facebookowym fanpage'u domu pogrzebowego, czule wspomina 20-latka.

„Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 23 lutego 2023 r. odszedł od nas w wieku 20 lat, zaopatrzony sakramentami świętymi, nasz najukochańszy syn, wnuk, brat, szwagier i wujek, Stanisław Rzepka” – napisali członkowie rodziny uczestnika programu „Górale”.

Pogrzeb Stanisława Rzepki ma się odbyć w sobotę, 25 lutego, w Kościele Parafialnym w Brzegach.

