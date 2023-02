Harvey Weinstein spędzi resztę życia w więzieniu. W sądzie błagał o litość

Kolejny wyrok Harvey Weinstein usłyszał w czwartek 23 lutego rano, prawie dwa miesiące po zakończeniu jego procesu w Los Angeles, w którym ława przysięgłych skazała go za trzy zarzuty gwałtu i napaści na tle seksualnym. Były hollywoodzki producent odsiaduje już 23-letni wyrok w Nowym Jorku po tym, jak został skazany za gwałt i napaść na tle seksualnym w procesie karnym w 2020 roku.

Weinstein błagał sędzinę o litość. Został skazany na kolejne 16 lat więzienia

Przed ogłoszeniem wyroku Weinstein zwrócił się z ostatnim apelem do sędzi Lisy B. Lench. „Twierdzę, że jestem niewinny. Chodzi o pieniądze i o to, żeby mnie dorwać. Proszę nie skazywać mnie na dożywocie. Nie zasługuję na to. W tej sprawie tak wiele rzeczy jest nie tak. Nie ma dowodów, to wszystko jest ustawione. Błagam o litość” – mówił.

Obrońcy byłego producenta, Mark Werksman i Alan Jackson, zwrócił się do sędziego o skazanie go na trzy lata za każdy zarzut i prosili o to, aby „przyjrzeć się mężczyźnie, którym był zanim został oskarżony o molestowanie seksualne”, podkreślając, że stał się „karykaturą ruchu #MeToo”.

„To 70-letni mężczyzna w złym stanie zdrowia. Żył pełnym, bogatym i produktywnym życiem, które obejmowało bycie ojcem pięciorga dzieci. Stał się teraz dla nich bezcielesnym głosem w telefonie” – twierdził adwokat.

Werksman pochwalił pracę Weinsteina w przemyśle rozrywkowym, wzywając sędziego do tego, by zwrócił uwagę na jego osiągnięcia. „Pan Weinstein zrobił wiele dobrego dla wielu ludzi w ciągu swojej, trwającej 50 lat kariery. Wyprodukował setki filmów, które dawały radość milionom ludzi. Był człowiekiem, któremu każdy dziękował, odbierając statuetki Oscara. Składał hojne dary na cele charytatywne” – mówił.

Po tym, jak sędzia Lisa B. Lench wysłuchała argumentów Weinsteia i jego obrońców, ogłosiła, że skazuje go na 16 lat więzienia za trzy zarzuty, na podstawie których ława przysięgłych uznała go za winnego. „To nie jest łatwa decyzja, ale to moja decyzja” – podkreśliła.

Za jaką sprawę skazany został teraz Harvey Weinstein?

Wszystkie trzy zarzuty, na podstawie których skazano Weinsteina, opierały się na zarzutach dotyczących Jane Doe #1, europejskiej modelki, która zeznała, że została zgwałcona przez Weinsteina w Mr. C Hotel po festiwalu filmowym LA Italia w 2013 roku.

Joe Doe # 1 pojawiła się w sądzie wraz ze swoją córką. Wygłosiła emocjonalne oświadczenie, w którym zwróciła uwagę na to, jak gwałt wpłynął na całe jej życie. „Nie ma wystarczająco długiego wyroku więzienia, aby naprawić szkody. Mam nadzieję, że wymierzycie mu maksymalny dozwolony wyrok” – powiedziała.

„Niezwykle trudno mi tu stać dziesięć lat później, ponieważ o skutkach tego gwałtu nadal trudno mi mówić. Noszę ten ciężar, tę traumę, to irracjonalne przekonanie, że to moja wina przez lata" – powiedziała zwracając się do sędziego. „Jego samolubne, obrzydliwe działania wywarły ogromny wpływ na mnie i moje życie. To, co mi zrobił, było okropne” – podkreśliła.

Kiedy Weinstein przemawiał, Jane Doe # 1 głośno płakała. Weinstein stwierdził, że kobieta skłamała na temat gwałtu i utrzymywał, że nigdy nie wykorzystał jej seksualnie ani nawet nie miał z nią kontaktu. „Faktem jest, że nie znam tej kobiety, a ona nie zna mnie” – powiedział Weinstein. „To jest zmyślona historia. Z całym szacunkiem, Jane Doe nr 1 jest aktorką i potrafi wyciskać łzy… To nieprawda” – mówił.

