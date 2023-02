„Rolnik szuka żony”. Ada i Michał wspominają wpadkę na planie. „Padły niecenzuralne słowa”

9. edycja programu „Rolnik szuka żony” dostarczyła widzom sporo emocji i okazała się być wyjątkowo szczęśliwa dla uczestników. Tylko jeden rolnik nie znalazł miłości w programie, a wszyscy inni odnaleźli swoją „drugą połówkę”. Ada i Michał nawet zaręczyli się przed finałem.. Teraz natomiast wzięło ich na wspomnienia i ujawnili kulisy nagrywania pierwszej randki.

Ada i Michał z „Rolnik szuka żony” wspominają kulisy programu

Rolnik Michał mimo młodego wieku od początku udziału w programie nie ukrywał, że zależy mu na stałym związku. Ada szybko wpadła mu w oko. Teraz w rozmowie z serwisem rozrywka.tvp.pl para wspominała swoją pierwszą randkę. Choć przed ekranami telewizorów wyglądała malowniczo i romantycznie, w rzeczywistości była od tego daleka. Przede wszystkim Ada bardzo źle się czuła.

„Ja wtedy nie czułam się najlepiej, miałam okropny ból brzucha. Było to naprawdę tragiczne. W chwili, gdy siedzieliśmy już przy kolacji, przy szampanie, dookoła piękne widoki, wtedy już było ze mną naprawdę źle” – wyznała Ada.

Jakby tego było mało, to nagle doszło do nieprzyjemnej wpadki w czasie nagrywania kolejnych ujęć.

„Nagle niespodziewanie wyleciała jakaś mewa i zostawiła niespodziankę na mojej białej sukni! Miałam bardzo widoczną, fioletową plamę na sukience, co bardzo mnie zdenerwowało, bo sukienka była nowa. Natychmiast więc wstałam, wyszłam z planu i padły niecenzuralne słowa. Od razu poszłam do pokoju hotelowego i szybko to zmywałam, całe szczęście wszystko zeszło, ale mina wszystkich ludzi, którzy towarzyszyli nam na planie, była bezcenna” – wyznała ukochana rolnika.

Teraz para ma co wspominać. Jednak oprócz omawiania przeszłości Ada i Michał skupiają się na przyszłości. Para myśli o ślubie. – Na pewno chcielibyśmy się zaobrączkować, to wiemy. Chcemy, aby wesele było ładne i się udało – powiedział Michał.

Ada i Michał chcą wziąć ślub w ciągu najbliższych trzech lat.

