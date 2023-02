Joanna Krupa marzy o kolejnym dziecku. Wspomniała o adopcji

W 2019 roku Joanna Krupa została po raz pierwszy mamą. Na świat przyszła jej córka Asha-Leigh Presley Nunes, owoc jej związku z Douglasem Nunesem. Modelka i jurorka „Top Model” chętnie dzieli się na Instagamie codziennością swojej rodziny. Joanna Krupa słynie też z otwartości, więc teraz wprost przyznała, że marzy o kolejnym dziecku.

Joanna Krupa chce starać się o kolejne dziecko

Jakiś czas temu Joanna Krupa przyznała, że myśli o adopcji dziecka z Ukrainy. – Wiem, że mój mąż zawsze by chciał adoptować dziecko, kiedyś o tym wspomniał. Przez tę wojnę pracuje z fundacją, która bierze dzieci z domów dziecka z Ukrainy do Polski, do Włoch i innych krajów. Temat adopcji znowu wrócił. Jestem na to otwarta, ale też nie będę mówić, że na pewno się to stanie, bo musimy poznać procedury. To nie jest łatwa sytuacja. Zobaczymy, temat jest otwarty. (...) Dziecko mieszkałoby z nami w Stanach – mówiła Joanna Krupa w rozmowie z Plejadą.

Teraz serwis ponownie spytał Joannę Krupę o plany powiększenia rodziny. Okazuje się, że modelka nie zrezygnowała z wizji posiadania dużej rodziny i marzy, by Asha miała rodzeństwo. Podkreśliła jednak, że na razie chce mieć drugie biologiczne dziecko.

„Na razie będę wszystko robić, żeby sama mieć dziecko, ale wiesz trzecie, czwarte, piąte. Why not? Nigdy nie wiadomo, nie wykluczam adopcji. Chcę, żeby moja córeczka miała brata czy siostrę. Wiesz, widzę, jak rodziny mają kilkoro dzieci. To jest wspaniałe. Wiadomo, ja w swoim życiu zaczęłam wyjątkowo późno, żeby mieć z pięcioro teraz, ale jeszcze jedno dziecko marzę mieć, a jak będzie opcja, żeby jeszcze zaadoptować, to nie jestem na nie” – powiedziała Joanna Krupa.

Na pytanie, czy już zaczęła się starać o dziecko, Joanna Krupa odpowiedziała, że jeszcze nie, ale niedługo zacznie.

