HBO Max z nowym polskim serialem. Wszystko, co wiemy o #BringBackAlice

HBO Max podzieliło się radosną nowiną dla fanów kryminałów. Mimo informacji ze strony platformy, że nie będzie nowych polskich produkcji, na wiosnę możemy spodziewać się trzymającego w napięciu serialu zatytułowanego #BringBackAlice.

Pierwsze informacje o sekretnej produkcji pojawiły się już w 2021 roku, kiedy rozpoczęły się zdjęcia do realizowanego w Trójmieście serialu – wtedy jeszcze znanego pod nazwą roboczą „Trauma”. Ekipa filmowa kręciła między innymi w tunelu pod Martwą Wisłą, na ulicy Elektryków oraz na Politechnice Gdańskiej.

O czym będzie #BringBackAlice?

Ten pełen napięcia serial będzie składał się z sześciu odcinków i opowie tajemniczą historię dwóch zaginionych nastolatek, które przechodzą przez trudne doświadczenia i wydarzenia mające wpływ na ich do tej pory normalne życie.

„Trójmiejska społeczność jest wstrząśnięta zaginięciem popularnej influencerki – Alicji Stec. Po roku intensywnych poszukiwań nastolatka zostaje odnaleziona w tajemniczych okolicznościach. Niestety internetowa idolka i dziewczyna z tak zwanego dobrego domu, niemal nic nie pamięta. Ze strzępków informacji, niepokojących flashbacków i fragmentarycznych wspomnień próbuje odtworzyć przeszłość. Nie wszyscy jednak wierzą, że straciła pamięć.”.. – czytamy w opisie produkcji.

„Wkrótce okazuje się, że tego samego dnia zniknęła bez śladu także inna nastolatka – Wera. Brat zaginionej, Tomek, podejrzewa, że to właśnie Alicja może być kluczem do odnalezienia jego siostry. Powrót influencerki staje się też źródłem konfliktów w grupie jej ukochanych przyjaciół. Łączy ich bowiem mroczny sekret, a od zawsze wiadomo, że tajemnica to najsilniejsza więź.”.. – dowiadujemy się dalej.

Obsada i premiera

Póki co, HBO Max nie podaje zbyt wielu informacji na temat serialu #BringBackAlice. Wiemy jednak, że pojawi się na wiosnę, a dokładna data premiery ma być ujawniona już wkrótce. Na ten moment pewne jest, że w obsadzie znajdują się: Helena Englert (Alicja), Jowita Budnik, Marieta Żukowska, Marcin Stec, Stanisław Linowski, Katarzyna Gałązka, Sandra Drzymalska, Mila Jankowska, Vitalii Havryla, Marcel Opaliński, Natalia Iwańska, Sebastian Dela oraz Bartłomiej Deklewa.

Reżyserią zajął się Dawid Nickel, twórca filmu „Ostatni komers” z 2020 roku, a zdjęcia wykonał Mikołaj Syguda. Produkcją wykonawczą zajęła się firma Telemark, wcześniej już współpracująca z HBO przy serialu „Pakt”.

