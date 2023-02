Jeremy Renner rehabilituje się po wypadku. Pokazał, jak wyglądają jego nogi

Na początku stycznia Jeremy Renner doznał ciężkiego wypadku. Gwiazdor filmów Marvela doznał groźnego w skutkach wypadku z udziałem ratraku. Był w bardzo ciężkim stanie, maszyna niemal zmiażdżyła mu połowę ciała i miał problemy z oddychaniem. Aktor przeszedł dwie operacje, a lekarze nie ukrywali, że czeka go bardzo długa rehabilitacja. Teraz jednak jest już w domu i zaczął już walkę o sprawność.

Jeremy Renner rehabilituje się w domu

Jakiś czas temu aktora odwiedziła koleżanka z planu, Evangeline Lilly, która ujawniła, że była zaskoczona widokiem Rennera. Po medialnych doniesieniach spodziewała się, że zastanie go w tragicznym stanie, a było wręcz przeciwnie.

„Weszłam do jego domu i dostałam gęsiej skórki. Zaczęłam go pytać: „Czemu się ruszasz? Czemu się ruszasz? Co się dzieje?”. Spodziewałam się, że siądę przy jego łóżku i potrzymam go za rękę, a on w tym czasie będzie jęczał i stękał z bólu. Że nie będzie mógł się ruszać. A on jeździł na wózku dookoła i śmiał się ze swoimi przyjaciółmi. To po prostu cud” – mówiła w rozmowie z Access.

Wszystko wskazuje na to, że Evangeline Lilly nie kłamała. Jeremy Renner pokazał ostatnio, w jaki sposób się rehabilituje i jak wyglądają jego nogi po wypadku. Wrzucił na InstaStory krótkie nagranie, na którym widać, jak używa specjalnego urządzenia do rehabilitacji, które wywołuje elektryczną stymulację mięśni.

„Elektryczna stymulacja i siła mięśni” – napisał aktor.

W tle słychać utwór „Lady Madonna” zespołu The Beatles. Piosenka jest bardzo energetyczna, więc można podejrzewać, że siły i dobry nastrój nie opuszczają gwiazdora filmów Marvela. Fani Jeremy'ego Rennera z pewnością mogą odetchnąć, ale szybko mogą go nie zobaczyć w nowych produkcjach. Lekarze nie ukrywają, że dojście do pełnej sprawności może zająć aktorowi nawet kilka lat.

