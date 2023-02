Mama Ginekolog „zrozumiała, że popełniła błąd”. Mówi o konsekwencjach

Ostatnio o Mamie Ginekolog, czyli Nicole Sochacki-Wójcickiej, mówili wszyscy. Stało się tak za sprawą jej wypowiedzi na instagramowym livie. Słynna ginekolożka otwarcie przyznała, że przyjmuje znajomych i rodzinę poza godzinami pracy i poza kolejkami w swoim gabinecie w szpitalu na NFZ. Sprawę skomentował już Narodowy Fundusz Zdrowia i Okręgowa Izba Lekarska. Głos zabrał również prezes zarządu szpitala, w którym Sochacki-Wójcicka pracuje. Ona sama zniknęła na jakiś czas z Instagrama, a ostatnio odezwała się do fanów, mówiąc, że niedługo wszystko wyjaśni. Zapowiedziała, że robi sobie jednak przerwę od social mediów. Nie na długo. Znów wróciła i powiedziała fanom parę słów.

Mama Ginekolog przyznaje, że popełniła błąd

Nicole Sochacki-Wójcicka wrzuciła na InstaStory serię nagrań, w których stwierdziła, że sama jest zaskoczona swoją obecnością na Instagramie. Ponoć w planach miała jedynie wrzucanie nagrań dla bliskich i rodziny, ale zmieniła zdanie, ponieważ fanki domagają się jej obecności. Oprócz tego powiedziała, że „zrozumiała swój błąd”. Nie jest jednak pewne, co dokładnie miała na myśli.

„Zaczęłam się tak zastanawiać, coś tam nagrałam i tak myślałam – wysłać do bliskich znajomych czy wrzucić to wszystkim? Nagle do mnie tak doszło, że okej, popełniłam błąd. Myślę, że każdy człowiek gdzieś tam kiedyś w życiu jakiś błąd popełnił. To, czy mój błąd był duży, czy mały, to myślę, że niech już każdy sam oceni” – powiedziała Mama Ginekolog.

Nicole Sochacki-Wójcicka powiedziała też, że zamierza wyciągnąć konsekwencje wobec osób, które „chcą, żeby zniknęła i życzą jej źle”.

„W momencie, kiedy przestaję wam się tutaj pokazywać, to daję wygrać tym, którzy mi źle życzą i chcą, żebym zniknęła. Nie chciałabym, żeby ta zła strona tego wszystkiego wygrała, tak że tak jak wam mówiłam – w momencie jak sprawa się wyjaśni i będę już mogła się na ten temat wypowiadać, będzie decyzja, to się odniosę i poniosą konsekwencje” – powiedziała Mama Ginekolog.

Mama Ginekolog podkreśliła też, że część informacji o niej została przekłamana. Nie zdradziła jednak szczegółów.

