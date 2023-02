Maciej Kurzajewski zachwyca się Katarzyną Cichopek. Wspomniał też o wspólnym mieszkaniu

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek oficjalnie są ze sobą od kilku miesięcy. Para ogłosiła swój związek w dniu 40. urodzin aktorki, ale spotyka się ze sobą znacznie dłużej. Od jakiegoś czasu prezenterzy „Pytania na śniadanie” coraz śmielej okazują sobie uczucie w sieci. Maciej Kurzajewski postanowił nawet pozachwycać się ukochaną w rozmowie z serwisem Pudelek.

Maciej Kurzajewski zachwyca się Katarzyną Cichopek

Maciej Kurzajewski pojawił się na prezentacji wiosennej ramówki TVP. U jego boku zabrakło ukochanej, ale chętnie mówił o niej w rozmowie z Pudelkiem. Dziennikarz nie ukrywał swojej radości z popularności ukochanej i wyliczał zalety Katarzyny.

„Jest absolutną gwiazdą! Jestem bardzo dumny, podziwiam ją za to, jest profesjonalistką. Fantastyczne jest to, że potrafi odnaleźć się w różnych wymiarach tego telewizyjnego i filmowego życia. Jest osobą niezwykle uzdolnioną, inteligentną, piękną, obdarzoną cudownym uśmiechem, ale też wielkim sercem” – mówił Maciej Kurzajewski.

Maciej Kurzajewski o mieszkaniu z Katarzyną Cichopek

Przy okazji dziennikarz rozwiał wszelkie wątpliwości na temat wspólnego mieszkania z Katarzyną Cichopek. Wcześniej spekulowano, że para wybuduje razem dom, teraz Maciej Kurzajewski zapewnił, że zostają w jego domu wraz z jego matką.

„To są czasy, w których nad wszystkim trzeba się dobrze zastanowić. My doszliśmy do wniosku, że dla nas lepszym rozwiązaniem, bardziej praktyczne dzisiaj będzie to, byśmy dostosowali dom, w którym mieszkam do wspólnych potrzeb naszych, naszych dzieci, także mojej mamy. Ten dom będziemy modernizować” – powiedział Maciej Kurzajewski.

Dziennikarz wyznał też, że jego matka i Katarzyna Cichopek doskonale się rozumieją i dogadują. Wzajemnie mogą liczyć na swoje wsparcie.

