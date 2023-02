30+ najlepszych filmów opartych na faktach na Netflix

„Złap mnie, jeśli potrafisz”



Oparta na faktach historia młodego fałszerza, który w latach 60., podając się za pilotów, lekarzy i profesorów, wyłudził z banków ponad 2,5 mln dolarów.



„Straight Outta Compton”



Kalifornia, lata 80. Wywodząca się z ulic Compton grupa NWA rewolucjonizuje kulturę hip-hopu.



„Everest”



Rok 1996. Podczas wspinaczki na najwyższy szczyt świata członkowie ekspedycji stawiają czoło potężnej burzy śnieżnej.



„Narwik”



W czasach bitwy znanej jako pierwsza porażka Hitlera norweski żołnierz powraca do domu i dowiaduje się szokującej prawdy o swojej żonie.



„Broad Peak”



W 1988 roku, po nieudanej próbie zdobycia K2, Berbeka bierze udział w ataku na sąsiadujący szczyt, Broad Peak. Nowy kierunek ekspedycji zmieni jego życie w sposób, którego nigdy by się nie spodziewał. Dwadzieścia pięć lat później polski wspinacz dostaje kolejną szansę na stawienie czoła ośmiotysięcznikowi.



„Dwóch papieży”



Fabuła „Dwóch papieży” oscyluje wokół postaci Bergoglio, którego spotykamy wśród tłumu argentyńskich katolików podczas mszy na świeżym powietrzu. Pomimo uwielbienia wiernych przyszły papież nosi się z zamiarem przejścia na emeryturę, o czym powiadamia listownie Benedykta XVI.



„Chwała”



Trwa wojna secesyjna w USA. Pułkownik Shaw (Matthew Broderick), walczący po stronie Północy, otrzymuje rozkaz utworzenia oddziału złożonego z czarnoskórych mieszkańców. Rozpoczyna się długotrwałe szkolenie przyszłych żołnierzy Unii, w czasie którego poznajemy realia wojny widziane oczami oficerów, jak i cywilów.



„Cudowne ręce. Opowieść o Benie Carsonie”



Opowieść o życiu pełnym wzlotów i upadków, o niesamowitym poświęceniu i talencie. Matka Bena wychowywała sama dwójkę dzieci, a w domu często brakowało pieniędzy. Carson pozbawiony wszelkich wzorców do naśladowania stał się najgorszym uczniem w szkole i nieukiem.



„Bo we mnie jest seks”



Kalina Jędrusik - zjawiskowa aktorka i piosenkarka. Ma opinię naczelnej skandalistki i seksbomby PRL, polskiej Marilyn Monroe, a przecież największy skandal dopiero się zacznie...



„Donnie Brasco”



Film został oparty na autentycznych wydarzeniach. Agent FBI Joseph D. Pistone (Johnny Depp), otrzymuje zadanie infiltracji mafijnej rodziny Lefty'ego Ruggiero (Al Pacino). Podając się za młodego pasera biżuterii Donniego Brasco, Pistone zaskarbia sobie przyjaźń i zaufanie gangstera.



„Ucieczka z Alcatraz”



Film oparty na autentycznej historii. Grupa więźniów, odsiadujących wyrok w jednym z najcięższych więzień świata - Alcatraz, ma zamiar się stamtąd wydostać. Przed nimi nikomu taka sztuka się nie powiodła. Wszelkie próby ucieczki z takiej twierdzy są praktycznie z góry skazana na porażkę, są śmiertelnie niebezpieczne.



„Siedem lat w Tybecie”



Austriacki himalaista, Heinrich Harrer, wyrusza na kolejną wyprawę, lecz z powodu wybuchu wojny nie może powrócić do domu. Podczas przymusowego pobytu w Tybecie poznaje młodego Dalajlamę.



„Przerwana lekcja muzyki”



Susanna poznaje Lisę w zakładzie psychiatrycznym. Od niej uczy się akceptacji siebie.



„Przebudzenia”



Rok 1969. Doktor Malcolm Sayer (Robin Williams) otrzymuje pracę w nowojorskim szpitalu. Wśród jego pacjentów są także zapomniane ofiary epidemii z 1916 roku - ludzie, których wirus zmienił w żywe posągi. Jednym z nich jest Leonard Lowe (Robert De Niro). Doktor Sayer orientuje się, że istnieje nowy, eksperymentalny środek umożliwiający "przebudzenie" Leonarda i innych chorych. Przebudzenie, które przywróci ofiarom epidemii życie z wszystkimi jego blaskami i cieniami, a lekarzowi da szansę przypomnienia sobie, czym są ludzkie uczucia sympatii i przyjaźni.



„Wielki Mike”



Historia Leigh Anne Touhy (Sandra Bullock) - matki dwojga dzieci, silnej kobiety kierującej się chrześcijańskimi wartościami, która wraz z mężem nie boi się zaryzykować i postanawia zaopiekować się skrzywdzonym w dzieciństwie bezdomnym czarnoskórym nastolatkiem (Quinton Aaron).



„Wrogowie publiczni”



Stany Zjednoczone, rok 1933. Warunkowo zwolniony z więzienia po 9 latach pozbawienia wolności John Dillinger (Johnny Depp) uwalnia kilku więźniów ze stanowego zakładu karnego w Michigan City, Indiana. W brawurowej akcji pomaga mu John "Red" Hamilton (Jason Clarke).



„Wolność słowa”



W szkole rozdartej pomiędzy przemocą, uprzedzeniami i licznymi konfliktami Erin Gruwell wypowiada wojnę systemowi i wszech obecnej obojętności poprzez nietuzinkowe podejście do swoich uczniów. Prosząc ich o opisywanie swoich przemyśleń i doświadczeń, kobieta diametralnie zmienia ich życie.



„The Highwayman”



Dwaj policjanci wracają z emerytury, aby pomóc w ujęciu Bonnie i Clyde'a.



„Zodiak”



Czterej detektywi podążają śladem seryjnego mordercy, który grasuje w San Francisco i jego okolicach. Zbrodniarz zwodzi policję dziwnymi listami zapisanymi szyfrem. Życie prywatne i zawodowe czterech bohaterów zostaje zrujnowane podczas obsesyjnej pogoni za mordercą śladem niekończących się poszlak i wskazówek.



„Potężne sierotki”



Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia 12 sierot mieszkających w Fort Worth w Teksasie, które podczas Wielkiego Kryzysu, bez wielu lat treningów, pieniędzy bogatych sponsorów i wsparciu rodziny doszły do mistrzostw stanu w rozgrywkach futbolu amerykańskiego.



„Dobry opiekun”



Amy jest pielęgniarką o dobrym sercu i samotną matką zmagającą się z poważną chorobą serca, lecz nocne zmiany na OIOM-ie doprowadzają ją do kresu sił fizycznych i psychicznych. Niespodziewanie otrzymuje pomoc w postaci Charliego – wrażliwego pielęgniarza, który zaczyna pracę na jej oddziale.



„Yara”



Zdeterminowana prokurator pochłonięta sprawą zaginionej 13-latki robi wszystko, aby dociec prawdy



„Kapitan Phillips”



Rok 2009. Dowodzony przez Richarda Phillipsa kontenerowiec MV Maersk Alabama zostaje porwany przez somalijskich piratów. Kapitan podejmuje walkę o ocalenie swojej załogi.



„Elegia dla bidoków”



Student wydziału prawa na Yale wraca do rodzinnego miasteczka, gdzie mierzy się z historią rodziny, lokalnymi wartościami i amerykańskim snem.



„Ostatnia rodzina”



Dziennikarz muzyczny, tłumacz i eseista Tomasz Beksiński wprowadza się do mieszkania obok swoich rodziców. Niebawem wychodzi na jaw, że nad rodziną ciąży fatum.



„Proces Siódemki z Chicago”



Pokojowy protest przerodził się w brutalne starcie z policją, a jego organizatorzy stanęli przed sądem. Tak rozpoczął się jeden z najgłośniejszych procesów w historii.



„Mank”



Hollywood z lat 30. zostaje ocenione oczami zjadliwego krytyka społecznego i alkoholika – Hermana J. Mankiewicza, który ściga się, by skończyć scenariusz "Obywatela Kane’a" dla Orsona Wellesa.



„Helikopter w ogniu”



Oparty na faktach film opowiada o nieudanej akcji amerykańskiego oddziału 120 Delta, który miał za zadanie porwać dwóch poruczników zbuntowanych wojsk Somalii.



„Ile warte jest ludzkie życie”



Po zamachach z 11 września prawnik zmaga się z własnymi emocjami, próbując wycenić życie ofiar. Na podstawie autentycznych zdarzeń.



„Pralnia”



Grupa dziennikarzy śledczych odkrywa sieć powiązań między najpotężniejszymi ludźmi świata a milionowymi operacjami na tajnych kontach bankowych.



„Najpierw zabili mojego ojca”



Ekranizacja wspomnień pisarki i działaczki na rzecz praw człowieka Loung Ung, której udało się przeżyć krwawy reżim Czerwonych Khmerów (1975-1978). Historię oglądamy oczami małej Ung w wieku od piątego do dziewiątego roku życia, w czasie, gdy Czerwoni Khmerzy przejmują władzę w kraju. Film przedstawia niezłomnego ducha i poświęcenie Loung i jej bliskich, którzy robią wszystko, żeby pozostać razem, nawet na przekór straszliwemu reżimowi.



„Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”



Michalina Wisłocka, najsłynniejsza seksuolog czasów PRL-u, walczy o wydanie książki, która na zawsze odmieni życie seksualne Polaków.

