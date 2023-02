Mama Ginekolog zabrała głos po skandalu. Internautom nie spodobały się jej słowa

Jakiś czas temu Nicole Sochacki-Wójcicka, znana w sieci jako mama ginekolog, wywołała głośny skandal, gdy podczas live'a na Instagramie wprost przyznała, że przyjmuje znajomych i rodzinę poza kolejką na NFZ. Stwierdziła również, że każdy tak robi i była zdziwiona oburzeniem internautów. Nie spodziewała się najwyraźniej, że jej słowa będą miały konsekwencje. Na jej wypowiedź zareagowała już Okręgowa Izba Lekarka oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Głos zabrał też prezes zarządu szpitala, w którym na co dzień pracuje, zapowiadając dokładne kontrole. Od tego momentu Mama ginekolog zniknęła z Instagama. Teraz powraca i po raz pierwszy zabrała głos.

Mama ginekolog odezwała się po głośnej aferze

Nicole Sochacki-Wójcicka najpierw powiedziała, że „dostaje błotem lub zgniłym jajem” i już nie zamierza „się wychylać”. Potem zapewniła, że odniesie się do tematu, ale dopiero za jakiś czas, bo teraz „obowiązuje ją tajemnica lekarska”, więc nie może ujawnić szczegółów toczącej się sprawy.

„Chciałam wam powiedzieć, że oczywiście się odniosę do tego tematu, ale jak sprawa będzie już wyjaśniona. Trudno by było, jakbym się teraz odnosiła, co więcej duża część elementów tej sprawy to tajemnica lekarska. Natomiast to nie jest tak, że ja nie chcę wam powiedzieć, po prostu nie mogę. (...) Na razie chcę odpocząć” – powiedziała.

Słowa mamy ginekolog nie spodobały się internautom. Od razu zaczęli komentować, że powinna milczeć, bo szkodzi sobie coraz bardziej. Ich zdaniem, Nicole Sochacki-Wójcicka nie ma w sobie ani trochę pokory.

„Zero pokory, zero wstydu, czyste wyrachowanie”, „Jej odpowiedzi tylko potwierdzają to, że do niej nie dotarło, co zrobiła i że zrobiła coś złego, niepoprawnego i powinna przeprosić” – piszą internauci.

