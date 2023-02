Grażyna Wolszczak dla „Wprost”: Nadchodzące wybory napawają mnie lękiem. Boję się, że może dojść do rozruchów

Najbardziej boję się tego, co wydarzyło się na Kapitolu. Boję się, że obojętnie która strona wygra, ta druga to podważy i może dojść do rozruchów – mówi Grażyna Wolszczak, aktorka, dyrektorka warszawskiego Teatru Garnizon Sztuki.

Katarzyna Burzyńska-Sychowicz, „Wprost”: Za co kochasz teatr? Grażyna Wolszczak: Za spotkanie z żywą publicznością, które zapewnia szybką informację zwrotną, od razu wiadomo, czy historia, którą ludziom opowiadamy działa. Oczywiście przy komedii ta „zwrotka” jest najszybsza, bo publiczność się śmieje, czasem w nieoczekiwanych momentach, ale przy poważnych sztukach, uwierz mi, też czuje się tę zbiorową energię. My-aktorzy wyczuwamy, kiedy widownia wstrzymuje oddech lub oddycha z ulgą – to jest naprawdę niesamowite. Jeśli tego doświadczysz choć raz, uzależniasz się od tego energetycznego przepływu.