Eurowizja 2023. Oni zawalczą w preselekcjach! Kto pojedzie do Liverpoolu?

Tegoroczna Eurowizja odbędzie się po raz 67. Konkurs Piosenki Eurowizji zostanie zorganizowany w Liverpoolu, mimo że to Ukraina wygrała zeszłoroczną edycję. Ze względu jednak na wojnę finał Konkursu Piosenki Eurowizji został przeniesiony do Wielkiej Brytanii. Na razie nie wiadomo, kto będzie reprezentować Polskę. Przed nami dopiero preselekcje. Wiadomo już jednak, kto weźmie w nich udział!

Oni zawalczą w polskich preselekcjach

Telewizja Polska ogłosiła, kto wystąpi w koncercie „Tu bije serce Europy – Wybieramy hit na Eurowizję”. To 10 artystów, a o tym, kto wygra, zdecydują widzowie i jurorzy 26 lutego.

1. Ahlena – Booty

2. Alicja Szemplińska – New home

3. Blanka – Solo

4. Dominik Dudek – Be good

5. Felivers – Never back down

6. Jann – Gladiator

7. Kuba Szmajkowski – You do me

8. Maja Hyży – Never hide

9. Natasza – Lift u up

10. YAN – Champion

Ahlena

Jest początkującą raperką i pochodzi z Gdańska. Na razie niewiele o niej wiadomo, ale o miejsce na Eurowizji chce zawalczyć utworem „Booty”.

Alicja Szemplińska

Jest doskonale znana i ma na swoim koncie wiele sukcesów. Jest zwyciężczynią „The Voice of Poland”, wygrała też konkurs Szansa na Sukces. Eurowizja 2020. Miała wtedy reprezentować Polskę utworem „Empires”, ale konkures został odwołany ze względu na pandemię. Tym razem zawalczy w preselekcjach utworem „New home”.

Blanka

Wokalistka ma 23 lata i pochodzi ze Szczecina. Ma bułgarskie korzenie, a kiedyś mieszkała w USA. Na swoim koncie ma też udział w „Top Model” oraz debiutancki album „Better”. O miejsce na Eurowizji zawalczy utworem „Solo”.

Dominik Dudek

Jest znany widzom „The Voice of Poland”, bo wygrał ostatnią edycję, walcząc w drużynie Tomsona i Barona. Dominik wydał już dwa głośne single – „Wydaje się” oraz „Tak mi mów”.

Felivers

Grupę tworzą Miłosz, Kondrad, Wojtek oraz Cody. Wydali już debiutancki album i wystąpili nawet na Sylwestrze Marzeń 2022 oraz koncercie Roztańczony PGE Narodowy.

Jann

Ma 23 lata i zadebiutował utworem „Do you wanna come over?”. Ma na swoim koncie album „Power”.

Kuba Szmajkowski

Wystąpi w preselekcjach po raz drugi. Rok temu zajął 4. miejsce i ponownie chce zawalczyć o szansę na występ podczas Eurowizji. Tym razem zaprezentuje utwór „You do me”.

Maja Hyży

Artystka zawalczy w preselekcjach po raz czwarty! Swój utwór „Never hide” zaprezentowała kilka dni temu i niestety nie spotkała się z pozytywnym odbiorem.

Natasza Urbańska

Wokalistka powraca na muzyczną scenę i przy okazji chce wystąpić na Eurowizji. Z tej okazji nagrała utwór „Lift u up” i zmieniła wizerunek. W polskich preselekcjach brała już udział dwa razy. W 2007 roku zajęła 3. miejsce utworem „I like it loud”.

YAN

Jest uczestnikiem 12. edycji „The Voice of Poland”. Ma 19 lat i wydał kilka singli, m.in. „Niepewne” i „Twoje miejsce”.

