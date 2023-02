Najlepsze produkcje „true crime” na Netflix. Nie będziesz mógł się oderwać!

Są takie dokumenty, od których naprawdę ciężko się oderwać. Jeżeli jesteś w gronie miłośników tego gatunku, na Netfliksie znajdziesz masę tytułów, od których trudno ci się będzie oderwać. Oto lista, która pomoże ci znaleźć coś idealnego na wolny wieczór.

Najlepsze produkcje „true crime” na Netflix

„Grzechy naszej matki”



Poszukiwania zaginionych dzieci Lori Vallow doprowadziły do odkrycia podejrzanych zgonów, nowego męża, który podzielał jej apokaliptyczne wizje, oraz morderstwa.



„Athlete A: Sport w cieniu skandalu”



Dokument o gimnastyczkach molestowanych przez lekarza amerykańskiej kadry, Larry’ego Nassara, oraz o reporterach, którzy ujawnili tę toksyczną sytuację.



„Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty”



Serial dokumentalny przybliżający historie ofiar Jeffreya Epsteina i pokazujący, jak ten przestępca seksualny używał fortuny i wpływów w swojej potwornej działalności.



„Oszust z Tindera”



Podając się za bogatego potentata diamentów, uwodził kobiety w sieci, a następnie wyłudzał od nich miliony dolarów. Teraz niektóre ofiary planują zemstę.



„Bądźcie życzliwi: Modlitwa i posłuszeństwo”



Serial dokumentalny prezentujący historię Warrena Jeffsa — lidera Fundamentalistycznego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich — i jego szokujące zbrodnie.



„High: Wyznania przemytniczki z Ibizy”



Aresztowana za szmuglowanie kokainy Michaella McCollum opowiada o swoich szokujących przeżyciach w świecie przemytu narkotyków.



„The Keepers”



Serial dokumentalny opisuje sprawę zamordowanej kilkadziesiąt lat temu siostry Catherine Cesnik i możliwego związku tej zbrodni z księdzem oskarżonym o molestowanie.



„Amanda Knox”



Amanda Knox jest amerykańską studentką, która w 2007 roku pojechała na wymianę do Włoch. Tam została oskarżona o morderstwo swojej współlokatorki - Meredith Kercher.



„Zła weganka: Historia sławy, oszustwa i ucieczki”



Słynna restauratorka i celebrytka, niegdyś okrzyknięta królową wegańskiej kuchni, staje się uciekinierką, gdy znika z mężczyzną, który wyłudził od niej fortunę, przekonując ją, że może spełnić każde jej marzenie: od sukcesu w biznesie po uczynienie jej ukochanego pitbulla nieśmiertelnym.



„Odwal się od kotów: Polowanie na internetowego mordercę”



Ten serial dokumentalny stanowi kronikę poszukiwań psychopaty, które prowadzili internauci z całego świata.



„Dziewczyna ze zdjęcia”



Znaleziona przy drodze umierająca kobieta zostawia syna, mężczyznę podającego się za jej męża i tajemnicę, która okazuje się koszmarem.



„Richard Ramirez: Polowanie na seryjnego mordercę”



W eleganckim, skąpanym w słońcu Los Angeles roku 1985 czai się nikczemny seryjny morderca. W tym opartym na faktach serialu dwóch detektywów zrobi wszystko, by go dopaść.



„Farmaceuta”



Tragiczna śmierć syna sprawia, że farmaceuta z Luizjany nie cofnie się przed niczym, aby obnażyć mechanizmy, które doprowadziły do kryzysu opioidowego w USA.



„Najbardziej znienawidzony człowiek w Internecie”



Nieustępliwa matka rozpoczyna internetową krucjatę przeciwko bezwzględnemu założycielowi serwisu, na którym ktoś w ramach zemsty umieścił intymne zdjęcia jej córki.



„Yoo Young-chul: Morderca w żółtej pelerynie”



Na początku XXI wieku cały Seul bał się Yoo Young-chula, który zabijał swoje ofiary młotkiem. Ten serial dokumentalny opowiada o polowaniu na tego zbrodniarza.



„Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal”



Złożony z rekonstrukcji dokument o człowieku, który umożliwiał dzieciom z bogatych i wpływowych rodzin dostawanie się tylnymi drzwiami na najlepsze amerykańskie uczelnie.



„Schody”



Gdy żona pisarza Michaela Petersona ginie w tajemniczych okolicznościach, jego życie zostaje odarte z wszelkich tajemnic.



„Zabiłem swojego ojca”



Anthony Templet zastrzelił swojego ojca i nigdy temu nie zaprzeczył. Znacznie bardziej skomplikowane są jednak przyczyny tej dotyczącej dwóch rodzin decyzji.



„Morderstwo wśród mormonów”



Nieprawdopodobna, ale prawdziwa historia kryminalna — przebiegły oszust postanawia zagrać o wysoką stawkę, co prowadzi do rozlewu krwi i uderza w fundamenty wiary.



„Duża dawka skandalu”



Przestępstwa dwóch chemiczek z laboratorium narkotykowego uderzają w cały system prawny i zacierają granice sprawiedliwości w oczach prawników, urzędników i osadzonych.



„Koszmarny lokator”



Bezlitośni oszuści. Bezwzględni mordercy. Te przerażające, wzięte z życia historie opowiadają o najgorszych współlokatorach, jakich można sobie wyobrazić.



„Nasz ojciec”



Pewna kobieta dzięki testowi DNA dowiaduje się, że ma liczne rodzeństwo i ujawnia spisek, w który zamieszany jest lekarz zajmujący się leczeniem bezpłodności.



„Bardzo dziki kraj”



Gdy lider kontrowersyjnej sekty tworzy utopijne miasto na pustyni w Oregonie, jego konflikt z sąsiadami szybko wymyka się spod kontroli. Historia oparta na faktach.



„Na miejscu zbrodni: Zaginięcie w hotelu Cecil”



Renoma osławionego hotelu Cecil jeszcze bardziej się psuje, gdy znika zameldowana w nim Elisa Lam. Twórca "Taśm Teda Bundy'ego" zabiera nas tam, gdzie mieszka zbrodnia.



„Fyre: Najlepsza impreza, która nigdy się nie zdarzyła”



Festiwal Fyre był reklamowany jako luksusowe wydarzenie muzyczne na prywatnej wyspie, ale zbytnia pewność siebie organizatora doprowadziła do wielkiego fiaska.



„Procesy w sprawie Gabriela Fernandeza”



Po brutalnym morderstwie chłopca rozpoczyna się proces jego opiekunów i pracowników społecznych. Rodzą się pytania o systemową ochronę dzieci narażonych na przemoc.



„Aaron Hernandez: W głowie mordercy”



Historia Aarona Hernandeza, gwiazdora drużyny futbolowej New England Patriots, który z zimną krwią zamordował kolegę i zamienił boisko na spacerniak.



„Powiedz mi, kim jestem”



Dokument, w którym dotknięty amnezją Alex prosi swojego bliźniaka Marcusa, aby ten opowiedział mu o ich życiu. Brat postanawia jednak przemilczeć pewien mroczny sekret.



„Audrie & Daisy”



W tym poruszającym dokumencie dwie nastolatki padają ofiarą ataku seksualnego, by potem przeżyć kolejne upokorzenie w internecie i w swoim rodzinnym mieście.



„Rozmowy z mordercą: Taśmy Teda Bundy'ego”



Dokument prezentuje niepublikowane wcześniej wywiady z siedzącym w celi śmierci Tedem Bundym.

