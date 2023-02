Doda skończyła 39 lat! Tak się zmieniła od początku swojej kariery

15 lutego Doda, czyli Dorota Rabczewska, obchodzi swoje 39. urodziny. Choć może trudno w to uwierzyć, już od 25 lat jest obecna w polskim show-biznesie. Nie trzeba jej nikomu przedstawiać, bo od lat jest jedną z najgłośniejszych i najbardziej wyróżniających się gwiazd. Słynne są nie tylko jej medialne wojny czy przepychanki z eks facetami lub innymi gwiazdami, ale też liczne metamorfozy i styl. Jak przez lata swojej kariery zmieniała się Doda?

Doda kończy 39 lat. Jak się zmieniła?

Doda zdobyła rozgłos dzięki show „Bar”. Związała się wtedy z Radosławem Majdanem i były to czasy, gdy można było ją nazwać królową kiczu. Tlenione blond włosy, różowe minispódniczki, które nosiła wraz z kozakami, falbanki, gorsety, wstążki, mocny makijaż – to były jej znaki charakterystyczne. Doda uwielbiała też krótkie topy, odsłaniała chętnie swój brzuch, prezentując kolczyk w pępku.

Po kilku latach w wizerunku Dody nastąpił nagły zwrot. Artystka zrezygnowała z kiczowatych dodatków, stawiając na seksowną elegancję i dodatki od światowej sławy projektantów. W jej stylizacjach dużo było czarnej skóry, gorsetów, przezroczystości.

Mimo że image Dody zmieniał się wiele razy na przestrzeni lat, to jednak jedno jest niezmienne – artystka do tej pory uwielbia pokazywać nagie ciało. Na swoim profilu na Instagramie regularnie publikuje zdjęcia, na których widać jej figurę. Teraz robi to szczególnie chętnie, od kiedy zaczęła ostro trenować i może pochwalić się wyrzeźbionym ciałem.

Doda świętuje urodziny

Swoje 39. urodziny Doda świętuje w Austrii u boku partnera Dariusza Pachuta. Para spędza czas na nartach, a Doda promienieje radością.

„Yyha Dolores w te 39 lat” – napisała Doda, wrzucając krótkie nagranie, na którym jedzie na nartach.

