Walentynki na Netflix. Podpowiadamy, co warto obejrzeć. Nie tylko komedie romantyczne

Na Netfliksie znajdziesz dziś różnorodne produkcje, które łączy jeden mianownik – miłość. Zaczynając od filmowych klasyków, nastoletnich miłosnych uniesień, kończąc na słodko-gorzkich historiach i pełnych prawdziwych emocji historii z reality show. Na jaką produkcję masz ochotę? Posegregowaliśmy listę netfliksowych propozycji tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Walentynki na Netflix. Lista filmów, które warto dziś obejrzeć

Klasyki filmowe





„Notting hill”. Przypadkowe spotkanie zbliża powściągliwego właściciela księgarni Williama Thackera i gwiazdę Hollywood, Annę Scott. Rodzi się między nimi niecodzienny romans.„Holiday”. Amanda, montażystka zwiastunów filmowych z Los Angeles i Iris, dziennikarka z Londynu, zmieniają się domami na czas świąt, żeby uciec przed problemami sercowymi.„Pamiętnik”. W tej adaptacji bestsellera Nicholasa Sparksa na drodze do szczęścia dwojga zakochanych stoi wojna i podziały klasowe lat 40. ubiegłego wieku„Lepiej być nie może”. Za sprawą samotnej matki i sąsiada geja w uporządkowane życie zrzędliwego oraz cierpiącego na nerwicę natręctw pisarza wkradają się chaos i zamęt



Miłość w nowej wersji



„Toskania”. Duński kucharz jedzie do Toskanii, aby sprzedać firmę swojego ojca. Poznana na miejscu kobieta skłania go do przemyślenia jego stosunku do życia i miłości.„Kochanek Lady Chatterley”. Nieszczęśliwie zamężna Lady Chatterley nawiązuje gorący romans z gajowym posiadłości swojego męża, zakochując się w nim bez opamiętania.„Miłość do kwadratu jeszcze raz”. Związek znanego dziennikarza i twardo stąpającej po ziemi nauczycielki trzęsie się w posadach, gdy ona podejmuje się nowej pracy.„U ciebie czy u mnie?”. Debbie i Peter, najlepsi przyjaciele, ale też totalne przeciwieństwa, na tydzień zamieniają się domami i dostają szansę, by otworzyć się na miłość.„Purpurowe serca”. Ambitna piosenkarka zgadza się na małżeństwo z rozsądku z żołnierzem, który ma wyruszyć na misję, ale wkrótce tragedia zmienia charakter ich związku.



Miłość bez granic



„Sekretna miłość”. Te dwie kobiety przez wiele dziesięcioleci utrzymywały swoją miłość w tajemnicy. Gdy w końcu przestały się ukrywać, okazał się, że to dopiero początek ich wyzwań„Bal”. Cztery pechowe gwiazdy z Broadwayu wstrząsają miasteczkiem w Indianie, gdy postanawiają poprzeć nastolatkę, która chce pójść na maturalny bal ze swoją dziewczyną„Chłopcy z paczki”. Nowy Jork, rok 1968. Na imprezie urodzinowej siedmiu zaprzyjaźnionych gejów musi zmierzyć się ze skrywanymi uczuciami i nigdy niewypowiedzianą prawdą.„Hiacynt”. Hiacynt to kryminalna historia osadzona w latach 80. Robert, młody milicjant „z zasadami", wpada na trop seryjnego mordercy gejów. W toku śledztwa poznaje Arka. Postanawia wykorzystać go jako informatora, nie zdając sobie sprawy jak bardzo ta relacja wpłynie nie tylko na jego pracę, ale także życie osobiste.



Teenage love



„Do wszystkich chłopców, których kochałam”. Sekretne listy miłosne Lary Jean przypadkiem trafiają do pięciu chłopaków, którzy jej się podobają. To koniec bycia szarą myszką, na którą nikt w szkole nie zwraca uwagi.„Więcej niż myślisz”. Kiedy prymuska Ellie Chu zgadza się napisać miłosny list za szkolnego sportowca, nie spodziewa się, że się zaprzyjaźnią – ani że zakocha się w obiekcie jego westchnień.„Sierra Burgess jest przegrywem”. Przez pomyłkę między inteligentną – ale mało atrakcyjną nastolatką – a czarującym sportowcem, który jest przekonany, że pisze z piękną cheerleaderką, rodzi się uczucie.„Pod wiatr”. Fale, słońce i pasja towarzyszą w nadmorskim kurorcie zakochanej w instruktorzy kitesurfingu nastolatce z zamożnej rodziny.



Reality show o miłości



„Love Never Lies Polska - Reunion” - odcinek dostępny na YouTube. Jesteś ciekaw jak potoczyły się losy uczestników po programie? Jakie lekcje wynieśli z pobytu w willach? Czy są dalej razem? Jak wygląda ich życie? „Małżeństwo po indyjsku”. Swatka Sima Taparia prowadzi klientów z USA i Indii przez proces aranżowania małżeństw, ukazując ten wiekowy zwyczaj w nowoczesnych barwach.„Miłość w spektrum”. Szukanie miłości to zadanie trudne dla każdego - ale przed autystycznymi nastolatkami nieprzewidywalny świat randek i romansów stawia jeszcze więcej wyzwań.



Słodko-gorzkie historie



„Zimna wojna”. Historia trudnej miłości w czasie zimnej wojny w Europie. Dwoje kochanków nie może bez siebie żyć, ale polityka i osobiste demony uniemożliwiają im bycie razem.„Jak pokochałam gangstera”. Tajemnicza kobieta opowiada o wzlocie i upadku Nikodema “Nikosia” Skotarczaka, jednego z największych gangsterów w historii Polski. Film inspirowany prawdziwą historią.„Historia małżeńska”. To przenikliwe studium porażki małżeństwa, która wcale nie musi oznaczać rozpadu rodziny. Reżyserem filmu jest nominowany do Oscara Noah Baumbach.„Perswazje”. Osiem lat temu Anne Elliot dała się przekonać, żeby nie wychodzić za przystojniaka z biednej rodziny. Czy gdy spotkają się znowu, znowu zrezygnuje z szansy na miłość?



Wielowątkowe uczucia



„Książęta”. Książe Wilhelm oswaja się z życiem w nowej prestiżowej szkole z internatem. Największym problemem okazuje się dla niego podążanie za głosem serca.„Zakochani raz po raz”. Odkąd się poznali, Irene i Julio na przemian się w sobie zakochują, zrywają ze sobą i próbują ponownie. Czy jest im pisane szczęśliwe zakończenie?„Bridgertonowie”. Ósemka zżytego ze sobą rodzeństwa z rodziny Bridgertonów szuka szczęścia i miłości wśród wyższych sfer Londynu. Na podstawie bestsellerowych powieści Julii Quinn.Czytaj też:

