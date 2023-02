Gardzisz Walentynkami? 20+ nowych tytułów Netfliksa specjalnie dla ciebie

Masz dość bombardowania serduszkami i miłością z każdej strony? Nie martw się, oprócz list filmów, które przypadną do gustu tym, którzy obchodzą Walentynki, przygotowaliśmy też zestawienie antywalentynkowe. Oto dobre filmy i seriale Netfliksa, które niedawno pojawiły się na platformie streamingowej i nie mają nic wspólnego z tym „świętem”. Sprawdź, czy znajdziesz coś dla siebie!

Nowości na Netflix. Lista antywalentynkowa

„Zgubiony telefon”

Życie pewnej kobiety zmienia się w koszmar, gdy niebezpieczny mężczyzna znajduje zgubiony przez nią telefon i zaczyna śledzić jej każdy krok.



„Re/Member”

Japoński horror, film w reżyserii Karady Sagashiego. Opowieść koncetruje się na sześciorgu licealistach, którzy zostali uwięzieni w pętki czasowej. Aby wyrwać się z klątwy, muszą zebrać szczątki tajemniczej ofiary.



„Velvet Collection”

Spin-off serialu „Velvet” osadzony pod koniec lat 60. Projektantka mody, Ana, i jej przyjaciele, Clara, Pedro i Raúl, otwierają w Barcelonie sklep i szkołę projektowania.



„10 dni z życia dobrego człowieka”

Prawnik, który został prywatnym detektywem, przyjmuje sprawę zaginięcia, która nieoczekiwanie przeradza się w przełomową życiową misję.



„Ty”, sezon 4.

Menadżer księgarni zakochuje się w początkującej poetce. Z czasem zaczyna mieć obsesję na punkcie kobiety i likwiduje każdą przeszkodę mogącą zaszkodzić ich relacji.



„Bill Russell. Legenda NBA”

Dokument biograficzny o najbardziej utytułowanym zawodniku NBA i ikonie walki o prawa obywatelskie - Billu Russellu - popularnym na miarę swojego nieprzeciętnego wzrostu.



„Królowe giełdy”

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia dwóch kobiet, które torują sobie drogę na zdominowanej przez mężczyzn kuwejckiej giełdzie lat 80., zakłócając korupcyjne układy.



„Pamela: Historia miłosna”

Posiłkując się osobistymi nagraniami wideo i pamiętnikami, Pamela Anderson opowiada o drodze do sławy, burzliwych romansach i skandalu wywołanym słynną sekstaśmą.



„Świat oczami Cunk”

To komediowy paradokument od stacji BBC, który przedstawia w pełen humoru sposób opowieść, którą snuje Philomena Cunk. Pokazuje ona, wędrując po świecie to co się ludziom udało, a co niestety nie do końca.



„Miliony Gunthera”

Ten włoski spadkobierca firmy farmaceutycznej i ambitny impresario w ciągu 30 lat zbudował w imieniu czworonożnego szefa prawdziwe imperium, kupując okazałe posiadłości, prowadząc kontrowersyjne eksperymenty społeczne i obmyślając jeden z największych przekrętów podatkowych wszech czasów.



„Ostatni komers”

Grupa młodzieży kończąca naukę w gimnazjum przygotowuje się do ostatniej imprezy.



„Siła Ducha”

Nieustępliwa nastolatka z Australii podąża za marzeniami — i stawia czoła lękom — pragnąc zostać najmłodszą osobą, która samodzielnie opłynie świat.



„Tożsamość”

Grupa nieznajomych kryje się przed burzą w odciętym od świata motelu. Wkrótce jeden po drugim zaczynają znikać.



„Infiesto”

Infesto to hiszpański thriller kryminalny o dwójce detektywów. Wezwano nich do górniczego miasteczka na nizinach Asturii. To tam po wielu latach znów pojawiła się zaginiona kobieta. Śledztwo mocno się komplikuje przez szalejącą wokół pandemię koronawirusa.



„Girls 5 Eva”

Girlsband, który w przeszłości zasłynął jednym przebojem postanawia dać drugą szansę marzeniom o wielkiej muzycznej karierze.



„Archiwum”

W 2049 roku George Almore (Theo James) pracuje nad odpowiednikiem sztucznej inteligencji człowieka. Kiedy prototyp jest już prawie gotowy i wchodzi w ostatnią fazę testu, wypływają prawdziwe przesłanki jego pracy. To chęć połączenia sztucznej inteligencji ze wspomnieniami tragicznie zmarłej żony. Od tego momentu rozpoczyna się wyścig z czasem, podczas którego będzie musiał stanąć przed wyborem przekroczenia granic naukowych i etycznych, aby ocalić osobę, którą kocha najbardziej na świecie.



„The man on the other side”

Thriller szpiegowski osadzony w czasach zimnej wojny. Sekretarka z Niemiec Zachodnich zostaje schwytana przez tajną policję za pomoc w kradzieży dokumentów rządowych.



„Zaginiony pies”

Gdy jego ukochany pies znika, młody mężczyzna wyrusza z rodzicami na niesamowite poszukiwania, aby go odnaleźć i podać mu ratujące życie lekarstwo.



„30 dni mroku ”

Po przetrwaniu wydarzeń w miasteczku Barrow na Alasce, Stella Olemaun przeprowadza się do Los Angeles, gdzie celowo ściąga na siebie uwagę miejscowej społeczności wampirów, aby stawić im czoło i pomścić śmierć swojego męża, Ebena.



„Bielmo”

W 1830 roku Akademią Wojskową w West Point wstrząsa seria brutalnych morderstw. Weteran-detektyw i młody kadet prowadzą śledztwo.



„Psy mafii”

Członkowie gangu oraz skorumpowani gliniarze postanawiają zabić policjanta, aby odwrócić uwagę od wykonywanego przez nich niezwykle skomplikowanego napadu po drugiej stronie miasta.



„Obietnica”

