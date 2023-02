20 najlepszych komedii romantycznych na Netflix

Wybraliśmy dla was 20 najlepszych filmów romantycznych, które znajdziecie na platformie Netflix. Poszukajcie czegoś dla siebie!

„Jak stracić chłopaka w 10 dni”



Ben zakłada się ze współpracownicami, że rozkocha w sobie wybraną kobietę w zaledwie 10 dni. Trafia jednak na dziennikarkę Andie, która ma wobec niego własny plan.



„U ciebie czy u mnie”



Debbie (Reese Witherspoon) i Peter (Ashton Kutcher) są najlepszymi przyjaciółmi, chociaż bardzo się różnią. Ona lubi spokojne życie z synem w Los Angeles. On najlepiej czuje się w tętniącym życiem Nowym Jorku. Gdy na tydzień zamieniają się domami, oboje uświadamiają sobie, że zmiana może wyjść im na dobre.



„Brzydka prawda”



Stojąca przed romantycznymi wyzwaniami producentka porannego programu (Heigl) zostaje wplątana przez swojego szowinistycznego korespondenta (Butler), w serię oburzających eksperymentów. Mężczyzna chce udowodnić swoje teorie na temat związków i pomóc jej odnaleźć miłość.



„Kolory miłości”



Bibliotekarka Taylor Harris nagle traci pracę i przenosi się z powrotem do rodzinnego miasteczka w Montanie. Tam angażuje się w walkę o ocalenie małomiasteczkowego hotelu jej brata przed potentatem Joelem Sheehanem, który chce go wyremontować. Sprawy jednak się komplikują, gdy dziewczyna zakochuje się w Joelu.



„Holiday”



Dwie kobiety, które nigdy się nie spotkały i mieszkają w odległości ponad 4 000 kilometrów, spotykają się w sieci, na stronie pomagającej aranżować zamianę domów i pod wpływem impulsu wymieniają się miejscami zamieszkania na okres świąt.



„Dirty Dancing”



Młoda dziewczyna (Jennifer Grey) spędza wakacje wraz z rodzicami i siostrą w ekskluzywnym ośrodku wypoczynkowym. To właśnie tutaj poznaje przystojnego instruktora tańca John'ego (Patrick Swayze). Między młodymi ludźmi rodzi się uczucie. Film okraszony muzyką, która w 1988 roku zdobyła Oskara i Złoty Glob.



„I że cię nie opuszczę”



W wyniku wypadku samochodowego Paige zapada w śpiączkę. Po przebudzeniu okazuje się, że utraciła pamięć i nie poznaje nawet własnego męża. Leo staje się dla niej obcym mężczyzną. Aby odzyskać ukochaną, zrozpaczony mąż będzie się starał ze wszystkich sił sprawić, by żona pokochała go na nowo.



„Zabójczy rejs”



Nowojorski policjant (Adam Sandler) zabiera swoją żonę (Jennifer Aniston) na dawno obiecaną podróż po Europie. Przypadkowo spotkany na pokładzie samolotu tajemniczy mężczyzna (Luke Evans) zaprasza ich na prywatne spotkanie rodzinne na Super Jachcie należącym do leciwego miliardera Malcolma Quince'a.



„Do wszystkich chłopców, których kochałam”



Historia opowiada o nastoletniej Larze Jean (Lana Condor), która skrycie marzy o wielkiej, romantycznej miłości, w rzeczywistości jednak bojąc się zaangażowania i związków. Do tej pory pięcioro chłopców sprawiło, że jej serce mocniej zabiło, jednak żadnemu z nich nie wyjawiła swoich uczuć.



„Pamiętnik”



Historia pewnej miłości, która rozkwitła na początku lat 40. gdzieś w Karolinie Północnej. Duke (James Garner) odczytuje ją starej kobiecie cierpiącej na chorobę Alzheimera (w tej roli Gena Rowlands). Dzięki sile uczucia przeżywa na nowo cudowne chwile swojej wielkiej miłości.



„Poznaj mojego tatę”



Amerykańska komedia przedstawiająca rodzinne perypetie, w których przyszły teść decyduje się poddać zięcia próbie wielu testów, by sprawdzić, czy ten faktycznie kocha jego córkę.



„Grease”



Danny Zuko (John Travolta), lider grupy T-Birds spędza romantyczne wakacje w towarzystwie Sandy (Olivia Newton-John), która mieszka w Australii. Przysięgają sobie miłość i rozstają się - ona ma wyjechać, ale niespodziewanie zostaje w USA. Spotykają się ponownie w liceum Rydell High.



„Wynajmij sobie chłopaka”



Nastoletni Brooks (Noah Centineo) zabiera Celię (Laura Marano) na płatną randkę, po której decyduje, że dzięki temu sposobowi może zarobić na wymarzone studia. Tworzy aplikację, w której można go było wynająć jako osobę do towarzystwa na różne uroczystości.



„Chłopak z sąsiedztwa”



Krótko po rozwodzie nauczycielka Claire Peterson (Jennifer Lopez) wdaje się w romans z nad wyraz dojrzałym nastolatkiem Noah (Ryan Guzman), który właśnie wprowadza się do domu obok. Kiedy uświadamia sobie, że to, co robi jest złe i zrywa romans, jest już za późno. Chłopak nie przyjmuje odmowy.



„Notting Hill”



William Thacker mieszka w zachodnim Londynie, w dzielnicy Notting Hill. Jest samotny, żona porzuciła go dla sobowtóra Harrisona Forda. Ma swoją księgarnię turystyczną, która przynosi niezmiennie spore straty. Mimo starań ekscentrycznego współlokatora, Spike'a, William prowadzi dość nudne i monotonne życie. Do czasu.



„Niania w Nowym Jorku”



Komedia o 21-letniej studentce college'u, która podczas ostatniego roku szkoły podejmuje pracę jako opiekunka do dzieci pewnej zamożnej nowojorskiej rodziny.



„Kochanek Lady Chatterley”



Rozczarowana mężem Lady Chatterley wdaje się w gorący romans z gajowym zatrudnionym w ich posiadłości.



„Między słowami”



Charlotte i Bob spędzają ze sobą coraz więcej czasu. Między młodą kobietą i doświadczonym mężczyzną rodzi się niezwykła przyjaźń. Ona dopiero szuka swojego miejsca w świecie, on jest na kolejnym życiowym zakręcie. Coraz bardziej się do siebie zbliżają, choć zdają sobie sprawę, że ich uczucie nie ma szans na spełnienie.



„Czas na miłość”



Kończąc 21 lat Tim Lake (Domhnall Gleeson) odkrywa, że może podróżować w czasie. Po kolejnym nudnym przyjęciu noworocznym ojciec Tima opowiada rodzinną historię, że mężczyźni potrafią przemieszczać się w czasie. Tim może zmienić co się stanie lub co się już stało do tej pory w jego życiu.



„Druhny”



Film opowiada o przedślubnych perypetiach druhen, które wybierają się do Las Vegas. Mnóstwo znakomitych dialogów i fantastyczna muzyka zapewnią znakomitą wakacyjną rozrywkę.Czytaj też:

Walentynkowy QUIZ. Rozpoznaj romantyczny film!Czytaj też:

8 dobrych tytułów walentynkowych na HBO Max. Podpowiadamy, co oglądać