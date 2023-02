8 dobrych tytułów walentynkowych na HBO Max. Podpowiadamy, co oglądać

Szukacie dobrych filmów, które umilić wam mogą Walentynki? Mamy dla was rozpiskę romantycznych nowości na HBO Max. Te tytuły warto dziś poznać.

Dobre filmy walentynkowe na HBO Max

„Celeste i Jesse – Na zawsze razem”



Celeste i Jesse poznali się w liceum i wkrótce wzięli ślub. Po latach wspólnego życia ich związek przechodzi kryzys. Para postanawia się rozwieść i mimo to zachować przyjacielskie relacje.



„Doszli razem”



Joel (Paul Rudd) to korporacyjny szczur, który walczy o zamknięcie niezależnego sklepu ze słodyczami prowadzonego przez Molly (Amy Poehler)… i skrada jej serca. Para żyje długo i szczęśliwie…, dopóki ich drogi się rozchodzą.



„Harley Quinn: Bardzo problematyczne Walentynki”



Harley stara się zaplanować najwspanialszą i najbardziej romantyczną noc dla Ivy, aby u uczcić ich pierwsze wspólne Walentynki. Tymczasem Bane i Clayface udają się do Gotham City, aby zasmakować ich własnej wersji epickiego romansu.



„Hiroszima, moja miłość”



Francuska aktorka i japoński architekt angażują się w krótki, ale intensywny romans w powojennej Hiroszimie. Ich wzajemna fascynacja skłania ich do ponownego przeżywania ich naznaczonych bliznami wspomnień o miłości i cierpieniu.



„Kraina Jane Austen”



Jane Hayes (Keri Russell) jest zwyczajną singielką, która uwielbia powieści Jane Austen. Jej męskim ideałem jest pan Darcy, bohater „Dumy i uprzedzenia”, którego w kultowym serialu sprzed ponad dwudziestu lat brawurowo zagrał Colin Firth. Jane postanawia wyjechać do Wielkiej Brytanii, by spędzić wakacje w rezydencji stworzonej przez pasjonatów twórczości Austen. Nie spodziewa się, że będzie to podróż jej życia.



„Mgnienia miłości”



Dzielnica Port Richmond w Filadelfii, trudna okolica, w której mieszają się kultury, ale nadal obowiązuje prawo ulicy. Młody Frankie marzy o lepszym życiu i stara się zapewnić normalność swojemu nastoletniemu siostrzeńcowi. Wierzy też, że uda im się uciec z pułapek drobnych przestępstw i uzależnień, w które wpadł jego ojciec. Kiedy Frankie spotyka Jane, głuchoniemą dziewczynę z zamożnej rodziny, nagle odżywa w nim nadzieja na miłość i lepsze życie. Wcześniej jednak musi spróbować uciec od kłopotów ulicy i wpływu starszej siostry.



„Splendid Isolation”



Anna i Hannah są kochankami. Niewiele wiadomo o katastrofie, przed jaką uciekły, ani o wysiłkach, jakie podjęły, aby dotrzeć na opustoszałą wyspę. Po znalezieniu opuszczonego domu na wydmach, Anna wraca do opieki nad Hannah. Dystans jest dla nich zarówno koniecznością, jak i torturą, a kruchy stan Hannah przypomina im, że ich wspólny czas dobiega końca. Pewnego dnia Hannah widzi kogoś na plaży. Kobiety rozpoznają swój gorzki los. Intruzem jest Śmierć, która podąża za nimi na wyspę.



„Mała lekcja miłości”



Julie i Mathieu, zaraz po swoim pierwszym spotkaniu, wyruszają w podróż po Paryżu, aby powstrzymać jednego z uczniów mężczyzny przed zrobieniem czegoś głupiego. W starym, małym samochodzie Mathieu te dwie postacie mieszają się jak olej z wodą, a beztroska nauczyciela matematyki nie zawsze idzie w parze z ponadprzeciętną osobowością Julie. Jednak im bardziej Mathieu odkrywa kruchość ukrytą za entuzjazmem Julie, tym bardziej para staje się nierozłączna.Czytaj też:

30+ nowych tytułów w tym tygodniu na Netflix. Sprawdzamy premieryCzytaj też:

Quiz z romantycznych filmów. Najlepsi zdobywają 7/10!