Natalia Kukulska zaskoczona studniówką córki. Fani porównali Annę do światowej sławy gwiazdy

Natalia Kukulska spełnia się nie tylko jako piosenkarka, ale też mama trójki dzieci – ma 22-letniego syna Jana, 18-letnią córkę Annę i 6-letnią Laurę. Teraz przeżywa wyjątkowe chwile ze średnią pociechą. Anna właśnie miała studniówkę, a przed nią matura. Natalia Kukulska pokazała zdjęcia ze studniówkowej imprezy córki i opisała, jak wyglądało to wydarzenie. Studniówka w liceum Anny Dąbrówki była inna niż wszystkie!

Natalia Kukulska pokazała zdjęcia ze studniówki córki

Natalia Kukulska opublikowała na swoim instagramowym profilu kilka zdjęć ze studniówki swojej córki. Możemy zobaczyć na nich, jak wyglądała Anna i jak się bawiła. Na ten wyjątkowy wieczór córka wokalistki założyła czarną i długą suknię z koronkowymi rękawami i dekoltem. Rozpuściła włosy i pomalowała usta na czerwono. Natalia Kukulska ujawniła też, jak przebiegała impreza.

„Studniówka… na mojej, ekstrawagancją były srebrne glany, które założyłam do czarnej mini. Na studniówce mojej córki Ani, w kontraście do ogólnych trendów. Zamiast drogiego lokalu, wykwintnego menu i Dj-a – przedstawienie – piękne wartościowe piosenki, wybitnych autorów wykonane grupowo, z inscenizacją uczniów maturalnych klas / mogą być inspiracją do matury z polskiego. Zostaną w głowie i w sercu na zawsze. Tak jak polonez zatańczony do dźwięków szkolnego pianina okraszony skrzypiącym parkietem. Niepowtarzalne chwile. Wzruszenie i wdzięczność. Coś się kończy a coś zaczyna… Nie tylko matura jest egzaminem dojrzałości. Anulku – piękne to było! – napisała Natalia Kukulska.

Internauci zachwycili się zdjęciami. Niektórzy porównali córkę Natalii Kukulskiej do światowej sławy gwiazdy. „A ja myślałam, że to zdjęcie z Shakirą. Piękne panie są”, „Piękna sukienka i pokazanie klasy na studniówce”, „Córcia podobna do babci”, „Gdzie córka? Gdzie mama? Obie piękne, niezwykłe, kobiece.”.. – komentowali fani.

