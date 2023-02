Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski razem na teatralnej premierze. Chętnie pozowali do zdjęć

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ujawnili swój związek w dniu 40. urodzin gwiazdy „M jak miłość”. Od tego czasu są na językach wszystkich, ale dopiero od niedawna śmielej prezentują swoje uczucie fanom. Z okazji 50. urodzin Macieja Kurzajewskiego wybrali się do Jordanii i chętnie publikowali wspólne zdjęcia, na których nie szczędzili sobie czułości. Teraz wybrali się razem na teatralną premierę.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski na premierze w Teatrze

Piątkowy wieczór Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili spędzić w Teatrze na premierze spektaklu „O mało co”, który został wyprodukowany przez Annę Muchę i jej partnera Jakuba Wonsa. Para chętnie pozowała razem do zdjęć na ściance, co jest rzadkością. Do tej pory Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie bywali często na salonach.

Z tej okazji Katarzyna Cichopek postawiła na elegancki czarny total look. Miała na sobie czarną bluzkę i czarne szorty. Stylizację miał przełamać biały pasek i czarno-biała marynarka. Najwyraźniej Maciej Kurzajewski chciał się dopasować do swojej ukochanej, bo też wybrał czerń. Miał na sobie czarną bomberkę i czarne spodnie.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie mogli za długo razem imprezować. Następnego dnia w sobotni poranek musieli się stawić już w „Pytaniu na śniadanie”. Z pewnością jednak miło spędzili czas, bo w śniadaniówce tryskali dobrymi humorami. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak prezentowała się para.

Czytaj też:

Katarzyna Cichopek reaguje na zarzuty, że retuszuje swoje zdjęcia. „Kocham każdy centymetr swojego ciała”Czytaj też:

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski planują ślub. Tygodnik zdradza, gdzie i kiedy się odbędzie