25+ tytułów pojawi się jeszcze w lutym na HBO Max. Przejrzyj listę premier

Druga połowa lutego w HBO Max to nowości filmowe oraz seriale dokumentalne jak „Ród, który zbudowały smoki” czy animowana seria o Batmanie. Z dziesiątym sezonem swojego wielokrotnie nagradzanego show powraca również John Oliver. Sprawdźcie listę nowości.

Nowości na HBO Max. 13-28 lutego

„Batman: Serial animowany” – 15 lutego



Bruce Wayne przysięga pomścić bezsensowną śmierć swoich bogatych rodziców i poświęca swoje życie, by walczyć z bezprawiem w Gotham City.



„Three Pines” – 16 lutego



Funkcjonariusz policji bada falę morderstw w pozornie idyllicznej wiosce Three Pines, odkrywając długo skrywane tajemnice i stawiając czoła kilku swoim demonom.



„Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem” – 20 lutego



Dziesiąty sezon pełnego ironii i sarkazmu show, którego gospodarzem jest John Oliver. Artysta w 2013 roku zdobył uznanie krytyków i fanów dzięki udziałowi w The Daily Show z Jonem Stewartem. John Oliver w HBO prezentuje swój własny półgodzinny program, w którym podsumowuje wydarzenia ze świata polityki z ostatniego tygodnia.



„Biedny diabeł” – 17 lutego



Animowany serial komediowy dla dorosłych opowiada o anty-Antychryście, który nie lubi czynić zła, ale jego przeznaczeniem jest rozpętanie apokalipsy i zniszczenie ludzkości.



„Zaginiona dziewczyna” – 17 lutego



W dniu piątej rocznicy ślubu Nick Dunne zgłasza zaginięcie swojej pięknej żony Amy. Pośród medialnego szaleństwa i presji ze strony przedstawicieli prawa, portret ich szczęśliwego związku zaczyna się sypać.



„Lovely boy” – 15 lutego



Nic, lepiej znany jako Lovely Boy, to wschodząca gwiazda rzymskiej sceny muzycznej. Kiedy jednak jego kariera nabiera tempa, chłopak wpada w spiralę samozniszczenia.



„Doszli razem” – 14 lutego



Przezabawna parodia komedii romantycznych, w której bohaterowie zakochują i odkochują się w sobie.



„Snowfall”, sezon 6. – 28 lutego



Wojna domowa grozi zniszczeniem rodziny Saintów. Franklin musi stawić czoła utracie wszystkich i wszystkiego. Zmuszony jest też manewrować między KGB, DEA oraz CIA, a także unikać skorumpowanych jednostek C.R.A.S.H.



„Johnny Depp kontra Amber Heard”, nowe odcinki – 23 lutego



Zakulisowa historia procesu, który zafascynował widzów na całym świecie. Dzięki dostępowi do prawników Deppa oraz ekspertów prawnych związanych ze sprawą, produkcja przedstawia sądową relację z batalii prawnej z obu stron.



„Ród, który zbudowały smoki” – 13 lutego



Zakulisowe spojrzenie na produkcję serialu HBO „Ród smoka”.



„Czekolada” – 27 lutego



Biała kobieta wraca do miasteczka, w którym dorastała w Kamerunie po wielu latach życia we Francji i zaczyna się zastanawiać nad swoim związkiem z czarnoskórym służącym.



„Mroczna wieża” – 25 lutego



Widowiskowe kino będące adaptacją sagi Stephena Kinga opowiadającej o rewolwerowcu, który pragnie odnaleźć mityczną budowlę i ocalić świat przed zagładą.



„Bracia przyrodni” – 24 lutego



Zabawna komedia o dwóch nieporadnych facetach, którzy mimo czterdziestki na karku wciąż mieszkają z rodzicami.



„Mi iubita mon amour” – 24 lutego



Dwudziestosiedmiolatka jedzie do Rumunii, aby świętować swój wieczór panieński z przyjaciółmi, kiedy spotyka o dziesięć lat młodszego chłopaka. Dzieli ich wszystko. Niespodziewanie jednak jest to dla nich początek namiętnego i niekończącego się lata.



„Porzucona córka” – 24 lutego



Lato 1975 roku, adoptowana 13-latka zostaje wysłana wbrew swojej woli do biologicznej rodziny, której nigdy wcześniej nie spotkała. Otoczona nieznajomymi w małym i nędznym domu, musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości.



„Lekarstwo na życie” – 24 lutego



Ambitny młody dyrektor zostaje wysłany, by wyciągnąć CEO swojej firmy z idyllicznego, ale tajemniczego „centrum odnowy biologicznej” znajdującym się w odległym miejscu w Szwajcarskich Alpach.



„Mężczyźni na skraju załamania nerwowego” – 23 lutego



Siedmiu mężczyzn w wieku od 17 do 70 lat, których nie łączy nic poza tym, że wszyscy są na skraju załamania nerwowego. Panowie spotykają się na samotnej stacji, aby odbyć niezwykły kurs w dziczy, który ma postawić ich na nogi.



„Oliverio i basen” – 20 lutego



13-letni jedynak wraca do domu z krematorium i siada na szezlongu przy basenu, trzymając w ręku urnę z prochami ojca. Z tego miejsca chłopak nauczy się wybaczać, odzyska szczęście, a nawet się zakocha.



„Odkupienie” – 19 lutego



Rodzice zamachowca oraz jednej z ofiar szkolnej strzelaniny postanawiają się spotkać i porozmawiać, próbując zrobić krok naprzód.



„50, czyli dwa wieloryby spotykają się na plaży” – 19 lutego



Zainspirowany prawdziwą historią film śledzi losy dwójki nastolatków, którzy spotykają się, grając w śmiertelnie niebezpieczną grę na telefonie. Ich miłość staje się silniejsza, gdy zbliżają się do ostatniego wyzwania w grze, czyli samobójstwa.



„Między liniami życia” – 18 lutego



Piętnastolatek przygotowuje się do największych zawodów pływackich w swoim życiu, które mogą pozwolić mu zakwalifikować się na igrzyska olimpijskie. Kiedy jednak jego ojciec zostaje zwolniony z więzienia, sytuacja życiowa pływaka komplikuje się.



„Emotki. Film” – 18 lutego



Pełna humoru opowieść o świecie emotek, szczególnie o jednym z nich – Minku, który chciałby być taki, jak inni.



„Dobry ojciec: Historia Martina MacNeila” – 17 lutego



Oparty na faktach thriller kryminalny o uwielbianym przez społeczność chirurgu, za którego fasadą krył się psychopata.



„Milczący las” – 17 lutego



Kiedy studentka leśnictwa, Anja Grimm, odbywa staż w tym samym lesie, w którym zaginął jej ojciec, koszmar z dzieciństwa zmusza ją do ujawnienia śmiertelnej tajemnicy.



„Kraina Jane Austen” – 16 lutego



Bezpretensjonalna opowieść o 30-letniej singielce, która postanawia wydać wszystkie oszczędności na podróż śladami swojej ukochanej pisarki, Jane Austen.



„Splendid Isolation” – 17 lutego



Anna i Hannah są kochankami, ale kruchy stan Hannah przypomina kobietom, że ich wspólny czas dobiega końca.Czytaj też:

