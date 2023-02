Joanna Opozda ma romans ze znanym pisarzem? Autor kryminałów reaguje na plotki

Od kiedy Joanna Opozda rozstała się z Antonin Królikowskim to oficjalnie pozostaje singielką. Skupia się na wychowaniu synka Vincenta i pracy. Gdy fani pytają ją na Instagramie, czy może jest zakochana, zawsze twierdzi, że jedynie w swoim synku. Tymczasem ostatnio w mediach zawrzało, a aktorka zaczęła być podejrzewana o romans ze znanym pisarzem.

Joanna Opozda ma romans z pisarzem?

Mowa o Remigiusza Mróza, z którym znajomość Joanna Opozda ujawniła już jakiś czas temu, chwaląc się na Instagramie, że dostała od niego książkę o wymownym tytule „Nie ufaj mu”. Okazuje się, że aktorka i pisarz musieli zapałać do siebie sympatią, bo gdy spotkali się na gali Bestsellery Empiku, zajęli miejsce obok siebie i świetnie się razem bawili.

„Fakt” informował, że do tego Joanna Opozda bardzo ucieszyła się z nagrody, którą otrzymał Remigiusz Mróz. Gdy wyczytano jego nazwisko podczas wręczania nagród w kategorii „Kryminał i thriller”, Joanna Opozda ponoć „złapała go za ramię i robiła mu pamiątkowe zdjęcia”, do tego miała być w niego „wpatrzona jak w obrazek”. „Fakt” dowiedział się jednak, że parę łączy tylko przyjaźń.

„Oni się po prostu lubią. Jej reakcja była wywołana tylko i wyłącznie sympatią. Plotki o romansie ich rozśmieszyły. Joannie nie w głowie teraz miłość. Po perturbacjach z Antkiem Królikowskim, których końca nie widać, skupia się tylko na dziecku. Faceci jej nie w głowie” – informuje informator „Faktu”.

Plotki najwyraźniej przy okazji rozbawiły Remigiusza Mroza, który w odpowiedzi na nie wrzucił na Instagram popularnego mema.

