Doda chwali się nagraniami z zimowego wyjazdu. Widać na nich duży pierścionek. Zaręczynowy?

Doda i Dariusz Pachut są ze sobą od kilku miesięcy. Nie ukrywają swojego związku, chętnie pokazują wspólne zdjęcia i nagrania na Instagramie. Tym razem pochwalili się swoim fanom, że wybrali się razem w Alpy. Okazja jest wyjątkowa, bo niedługo, 15 lutego, Doda będzie świętowała 39. urodziny.

Doda chwali się nagraniami z zimowego wyjazdu

W górach para spędza czas na stoku. Doda wrzuciła na InstaStories nagrania, które zrobiła w gondoli. – Urodzinowy tydzień czas zacząć! – powiedziała i przytuliła się do ukochanego.

Doda przyznała, że dzięki Dariuszowi po raz pierwszy w życiu jest na nartach za granicą. Widać, że artystka jest bardzo szczęśliwa. Ale nie tylko to zwraca uwagę na nagraniu. Uważni obserwatorzy mogą też dostrzec duży pierścionek na dłoni Dody. Wokalistka nie zdradziła jednak, czy to pierścionek zaręczynowy. Trzeba jednak przyznać, że chętnie go eksponuje. Być może niedługo Doda i Dariusz zdradzą więcej informacji na temat nowej biżuterii gwiazdy.

Doda lubi jednak zaskakiwać i zmieniać zdanie. Jeszcze nie tak dawno temu mówiła w rozmowie z serwisem Plotek.pl, że nie zamierza już afiszować się z uczuciem. - Wolę zachować swój mir domowy dla siebie, swoją codzienność dla siebie. Już wystarczy tych filmów wakacyjnych i zdjęć z urlopu. Już wszyscy się pocieszyliśmy tymi wojażami, fani również i wystarczy tego – mówiła. Teraz jednak ponownie pokazuje fanom "swoje wojaże".

