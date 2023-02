Jeremy Renner wrócił do domu po wypadku. Odwiedziła go znana aktorka. Była w szoku

Na początku stycznia tego roku świat obiegły niepokojące informacje o stanie zdrowia Jeremy'ego Rennera. Gwiazdor filmów Marvela doznał groźnego w skutkach wypadku z udziałem ratraku. Był w bardzo ciężkim stanie, maszyna niemal zmiażdżyła mu połowę ciała, miał problemy z oddychaniem. Aktor przeszedł dwie operacje, a lekarze mówią wprost, że czeka go bardzo długa rehabilitacja. Teraz jednak jest już w domu. Wiadomo, w jakim jest stanie.

Znana aktorka odwiedziła Jeremy'ego Rennera. Opowiedziała, jak się czuje

Jeremy Renner może obecnie liczyć na wsparcie nie tylko swoich bliskich i fanów, ale też znajomych z branży. Otuchy dodawali mu już Chris Hemsworth, Chris Evan czy Heidi Klum. Teraz odwiedziła go Evangeline Lilly. W rozmowie z Access przyznała, że była zaskoczona tym, co zobaczyła.

„Weszłam do jego domu i dostałam gęsiej skórki. Zaczęłam go pytać:”Czemu się ruszasz? Czemu się ruszasz? Co się dzieje?„. Spodziewałam się, że siądę przy jego łóżku i potrzymam go za rękę, a on w tym czasie będzie jęczał i stękał z bólu. Że nie będzie mógł się ruszać. A on jeździł na wózku dookoła i śmiał się ze swoimi przyjaciółmi. To po prostu cud” – powiedziała.

Fani Jeremy'ego Rennera z pewnością mogą odetchnąć, ale szybko mogą go nie zobaczyć w nowych produkcjach. Lekarze nie ukrywają, że dojście do pełnej sprawności może zająć aktorowi nawet kilka lat.

