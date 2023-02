Doda wspomina o niezręcznej sytuacji na Bestsellerach Empiku 2023. „Nie dano mi szansy podziękować”

Doda była jedną z gwiazd obecnych na gali Bestsellery Empiku 2023. Artystka pojawiła się w kreacji, obok której nie sposób było przejść obojętnie. Jak zawsze zwracała na siebie uwagę, a do tego mogła pochwalić się niemałym sukcesem – jej film „Dziewczyny z Dubaju” zdobył nagrodę.

Doda wspomina o niezręcznej sytuacji na Bestsellerach Empiku 2023

Doda, która była producentką kreatywną filmu, pojawiła się na scenie u boku Marii Sadowskiej, reżyserki, ale nie wygłosiła przemówienia. W nagraniu, które opublikowała na Instagramie tuż po opuszczeniu gali, wspomina, że doszło do niezręcznej sytuacji.

„Wracam do domu, jestem cała w emocjach. Bardzo serdecznie dziękuję Empikowi za zaproszenie na galę. Piękne wydarzenie. Dziękuję za nagrodę w imieniu całej ekipy, która tworzyła „Dziewczyny z Dubaju”, bo nie wiem, czy wiecie, ale kapituła przyznała nam nagrodę w kategorii „Film” za najlepszy film roku. Jestem zszokowana. Mam nadzieję, że gdzieś kamery nagrały mój szok na twarzy, bo mam wrażenie, że można z tego 10 memów zrobić, kiedy odczytano werdykt” – powiedziała.

Po chwili odniosła się do tego, że nie zabrała głosu na scenie. – Niestety nie dano mi szansy podziękować na scenie w wyniku bardzo niezręcznej sytuacji. Nie wiem, jak to skomentować, chyba brak komentarza będzie najlepszym co można zrobić w obecnej chwili. Cieszmy się – dodała.

Można pomyśleć, że organizatorzy gali nie byli przygotowani na jej pojawienie się na scenie. Niezręczna sytuacja, o której wspomniała Doda, wydarzyła się podczas wręczenia nagrody. Gdy na scenę wkroczyła Maria Sadowska, która wstając ze swojego miejsca, zachęciła Dodę do dołączenia, artystka od razu powiedziała: „Po co mnie wołałaś? Nikt mnie tutaj nie zapowiedział”. Wtedy Maria Sadowska wygłosiła przemówienie, wspominając o gwieździe.

„O kobietach zawsze mówiło się, że niech robią filmy, ale takie małe, skromne, na dwóch aktorów, festiwalowe kino, tymczasem okazuje się, że mamy jednak szansę zdobyć też box office i zrobić wysokie budżety. Chciałam powiedzieć, że kobiety potrafią i potrafią też być solidarne, dlatego też zaprosiłam tutaj Dodę, która jest moją producentką i z którą razem zrobiliśmy ten film” – powiedziała.

Chwilę potem Sonia Bohosiewicz i Piotr Trojan, którzy wręczali nagrodę, podziękowali obu gwiazdom. Doda była wyraźnie zdziwiona, że nie dopuszczono jej do głosu. – Mogę coś powiedzieć czy nie? Nie? To dobrze, dziękuję – powiedziała.

