Lara Gessler wspomina o byłym mężu. Uważa, że jej matka go nie szanowała

Lara Gessler jest obecnie szczęśliwą żoną Piotra Szeląga i mamą dwójki dzieci – Neny oraz Bernarda. Córka Magdy Gessler związała się z prawnikiem w 2020 roku, a wcześniej była żoną Pawła Rucza. Teraz wróciła wspomnieniami do tamtego etapu swojego życia.

Lara Gessler wspomina o byłym mężu

Lara Gessler wyszła za Pawła Rucza w 2017 roku. Zdjęcia ze ślubu w stylu boho pokazała na Instagramie. Paweł Rucz nigdy nie był związany z show-biznesem. Pracował jako barman. Jak już wiemy, ich małżeństwo nie przetrwało długo. Teraz w rozmowie z Żurnalistą Lara Gessler wspomniała, że jej matka nie szanowała jej byłego męża.

„Myślę, że go nie szanowała do końca. To raczej w tę stronę. Myślę, że go uznawała za słabego. Był bardzo podobny z charakteru do mojego taty, czyli był miękki, spolegliwy, dobry... Nie ma nic do szanowania, wiesz, o co chodzi. Tak jakby dobro Pawła się trochę obróciło przeciwko niemu w tej sytuacji” – powiedziała.

Już wcześniej Lara Gessler mówiła o charakterze Pawła Rucza. Sama najwyraźniej też za nim nie przepadała. W rozmowie z portalem Ofeminin w podcaście „Tak mamy” powiedziała, że już dwa tygodnie po ślubie żałowała, że wyszła za mąż za Pawła.

„Dwa tygodnie po pierwszym ślubie wiedziałam, że popełniłam błąd. (...) Paweł był bardzo dobrym gościem. (…) Ale tego ognia zdecydowanie zabrakło. Ognia intelektualnego, takiej rzutkości pewnej. Dla mnie seks umysłu jest bardzo istotny, dlatego zawsze zakochiwałam się w głowie. A tu zakochałam się w dobroci. (...) To była taka dobroć ostateczna, taka dobroć do wyrzygania. Nadal uważam, że to jest wspaniały człowiek, ale nie na mój temperament, nie na moje tempo” – mówiła.

