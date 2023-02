Filip Chajzer zaniepokoił widzów. Zwrócili uwagę na jego zachowanie. „Jakiś zmarnowany jesteś”

Filip Chajzer od lat współprowadzi „Dzień dobry TVN”. Ma już swoje stałe grono fanów, którzy czekają na jego wydania. Oni doskonale go znają, więc od razu zwrócili uwagę, gdy zachowywał się inaczej niż zwykle. Filip Chajzer słynie z tego, że ma duże pokłady energii i jest bardzo ekspresyjny. Tym razem było inaczej, a fani natychmiast zaczęli ten fakt komentować. Dziennikarz postanowił się wytłumaczyć.

Filip Chajzer zaniepokoił widzów. Zwrócili uwagę na jego zachowanie

W minioną niedzielę Filip Chajzer jak zwykle pojawił się u boku Małgorzaty Ohme. Widzom nie spodobało się, że tym razem prowadzący był znacznie mniej energiczny.

„Filip, chyba gruba była impreza, bo bo jakiś zmarnowany dziś jesteś na wizji”, „Mam wrażenie, że ostatnie zmiany życiowe mocno się na Panu odbiły i dodały 10 lat. Mam nadzieję, że szybko pożegna Pan kłopoty i wróci do nas poprzedni Filip” – komentowali fani na Facebooku.

Filip Chajzer postanowił się wytłumaczyć i zareagował na komentarze. – To zupełnie nie to. Podobno nie mogę być zbyt ekspresywny, bo to się źle ogląda. Po antenie jestem 100% Filipem. Teraz 55%. Zabraniają mi się ekscytować. Muszę być stonowany. Tylko ja stonowany wyglądam jak na kacu – napisał.

Ostatnio Filip Chajzer faktycznie miał intensywny czas. Zakochał się w o 13 lat młodszej Julii, którą poznał w internacie, zaręczył się z nią na

