9 nowych tytułów w tym tygodniu na Netflix. Sprawdzamy, co warto obejrzeć

Sprawdziliśmy, co na ten tydzień przygotowała platforma Netflix. Premierowo pojawi się aż dziewięć tytułów, których jeszcze nie mieliśmy szansy oglądać. Z 4. sezonem wraca „Ty”, a na widzów 3. sezonu „Miłość jest ślepa” czekać będzie kontynuacja, dzięki której dowiemy się, co słychać u zakochanych par z ostatniej odsłony. Obejrzymy też zapowiadane hucznie „U ciebie czy u mnie” z Ashtonem Kutcherem i Reese Witherspoon.

Tygodniowe nowości na Netflix. Pełna lista premier

„Miłość jest ślepa”, sezon 3., nowe odcinki – piątek



Nick i Vanessa Lachey przeprowadzają eksperyment społeczny, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości i zaręczają się, zanim spotkają się twarzą w twarz.



„Ty”, sezon 4. – czwartek 9 lutego



Menadżer księgarni zakochuje się w początkującej poetce. Z czasem zaczyna mieć obsesję na punkcie kobiety i likwiduje każdą przeszkodę mogącą zaszkodzić ich relacji.



„U ciebie czy u mnie” – piątek



Gdy Debbie i Peter - przyjaciele, których wszystko różni - na tydzień zamieniają się domami, mają okazję przyjrzeć się nawzajem swojemu życiu i otworzyć się na miłość.



„10 dni z życia dobrego człowieka” – piątek



Prawnik, który został prywatnym detektywem, przyjmuje sprawę zaginięcia, która nieoczekiwanie przeradza się w przełomową życiową misję.



„I love to hate you” – piątek



Dla kobiety, która nienawidzi przegrywać z mężczyznami, i mężczyzny, który nie ufa kobietom, miłość to wojna. Ale między miłością a nienawiścią jest cienka granica.



„Bill Russell. Legenda NBA” – środa



Dokument biograficzny o najbardziej utytułowanym zawodniku NBA i ikonie walki o prawa obywatelskie - Billu Russellu - popularnym na miarę swojego nieprzeciętnego wzrostu.



„Drogi Dawidzie!” – czwartek



Życie wzorowej uczennicy zostaje wywrócone do góry nogami, gdy cała szkoła poznaje treść jej odważnego bloga, w którym dziewczyna pisze o swojej sympatii.



„Królowe giełdy” – środa



Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia dwóch kobiet, które torują sobie drogę na zdominowanej przez mężczyzn kuwejckiej giełdzie lat 80., zakłócając korupcyjne układy.



„Mój tata jest łowcą kosmitów” – czwartek



Międzygalaktyczny łowca nagród musi znaleźć sposób, by pogodzić pracę z ojcowskimi obowiązkami, gdy jego dzieci przypadkowo zabierają się z nim na kosmiczną misję.Czytaj też:

Doja Cat, Beyonce czy Harry Styles. Tak wyglądały gwiazdy podczas Grammy 2023Czytaj też:

65. ceremonia wręczenia nagród Grammy 2023. Lista zwycięzców