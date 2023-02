Anna Nowak-Ibisz świętowała urodziny syna i... wbiła szpilę byłemu mężowi. Wspomniała o samotnym macierzyństwie

Anna Nowak-Ibisz i Krzysztof Ibisz byli małżeństwem w latach 2005-2009. Rok po ślubie powitali na świecie syna Vincenta. Mimo że ich związek zakończył się rozwodem, to już nieraz udowodnili, że mają poprawne relacje. Chętnie publikowali wspólne nagrania na Instagramie, komentowali swoje posty. Internauci podejrzewali nawet w pewnym momencie, że jeszcze do siebie wrócą. Krzysztof Ibisz założył jednak nową rodzinę z Joanną Kudzbalską, z którą powitał na świecie syna Borysa we wrześniu 2022. Teraz jednak świętowali razem 17. urodziny syna Vincenta.

Anna Nowak-Ibisz świętowała urodziny syna i... wbiła szpilę byłemu mężowi

Z okazji urodzin Anna Nowak-Ibisz opublikowała na Instagramie serię zdjeć z synem i życzenia. W długim wpisie wspomniała, że długo starała się o ciążę, a syn jest „dzieckiem wielkiej miłości”. Przy okazji wspomniała o samotnym macierzyństwie, wbijając tym samym szpilę byłemu mężowi.

„Kocham tego faceta nad życie. Jest dzieckiem wymarzonym i długo wyczekiwanym, stoczyłam o niego niejedną bitwę… Ale co najważniejsze, Vincent jest dzieckiem wielkiej miłości. I choć wychowałam go samodzielnie i często miałam poczucie osamotnienia w roli matki, to warto pamiętać skąd przychodzimy…. Jeśli dzieci przychodzą z miłości, są upragnione i wyczekiwane, to miłość będzie je prowadzić przez resztę życia. Nie mam piękniejszej przygody w życiu niż ta – bycie Twoim przyjacielem, synu, Twoim kumplem, Twoim zaufanym człowiekiem od wszystkiego, twoim domem, twoją przystania na każdy czas, trudny, zły i dobry, jest dla mnie honorem” – napisała Anna Nowak-Ibisz.

Prezenterka dodała też, że bycie matką Vincenta to dla niej wielki zaszczyt i najpiękniejszy prezent. Nie ukrywała jednak, że za nimi wiele trudnych chwil i lekcji. W życzeniach wspomniała też o swoich nieżyjących już rodzicach, który nastolatek nigdy nie miał okazji poznać.

W komentarzach internauci też złożyli życzenia Vincentowi. Nie zabrakło również licznych komplementów. „Przystojniaczek”, „NAJLEPSZEGO dla tego młodego, przystojnego mężczyzny” – pisali. Jeden z internautów pokusił się nawet o krytykę Krzysztofa Ibisza. „Twój były mąż to zwykły fircyk w zalotach. Nie żałuj wiecznie uśmiechniętego młodzika” – napisał.

Tymczasem Krzysztof Ibisz nie opublikował długich życzeń dla syna, a zamiast tego pokazał, jak wyszykował się z żoną Joanną na jego urodzinową imprezę. – My już gotowi na urodziny. Happy birthday to Vincent – napisał.

