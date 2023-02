Program telewizyjny na niedzielę. Co warto dziś obejrzeć?

Dziś w telewizji obejrzymy kilka dobrych klasyków. Dla fanówciekawych opowieści czekają m.in. tytuły „Con Air – lot skazańców”, „Dwanaście małp” czy „Złap mnie jeśli potrafisz”. Zobacz, czy znajdziesz coś dla siebie, przeglądając listę.

Program telewizyjny na niedzielę

„Miłość i turbulencje” – 22:25 TVP 1



Julie leci do Paryża, by wziąć ślub z odpowiedzialnym biznesmenem, Franckiem. Tym samym samolotem podróżuje jej były chłopak, Antoine, który jest umówiony na rozmowę w sprawie pracy.



„The World Is Yours” – 21:05 TVP 2



François, drobny diler narkotyków, chce założyć legalny biznes w Algierii. Jednak jego matka przegrywa oszczędności syna w kasynie. By zdobyć pieniądze, François przyjmuje ostatnie zlecenie.



„Plan B” – 22:55 TVP 2



Kilka dni przed walentynkami Natalia, Mirek, Klara i Agnieszka muszą się zmierzyć z niespodziewanymi sytuacjami. Bohaterowie przekonają się, że trudne początki często prowadzą do pozytywnych zdarzeń.



„Udając gliniarzy” – 22:05 Polsat



Dwaj przyjaciele przebierają się na imprezę za policjantów. Udawanie funkcjonariuszy okazuje się doskonałą zabawą, a zarazem źródłem korzyści. W efekcie obaj postanawiają kontynuować maskaradę.



„Świat w ogniu” – 20:00 TVN



Po tragicznym ataku w Londynie globalna walka z terroryzmem zaczyna wreszcie przynosić rezultaty. Mimo to, korzystając z najnowocześniejszych technik wojskowych, terroryści ponownie atakują prezydenta USA.



„Dwanaście małp” – 22:40 TVN



Rok 2035. Ziemię opanował śmiertelny wirus, który doprowadził do zagłady ludzkości. Więzień James Cole, w zamian za obietnicę skrócenia kary, powraca do roku 1996, by zapobiec tragedii.



„Con Air – lot skazańców” – 20:05 TV 4



Zwolniony z więzienia bohater wraca do domu pilnie strzeżonym samolotem, który przewozi najgroźniejszych przestępców. Tuż po starcie bandyci przejmują kontrolę nad maszyną.



„Bad Ass: Twardziel” – 22:35 TV 4



Weteran wojny w Wietnamie przez 40 lat ledwo wiąże koniec z końcem. Pewnego dnia nieoczekiwanie staje się bohaterem. Niebawem zabójstwo przyjaciela skłania go do przeprowadzenia własnego śledztwa.



„Billy Elliot” – 15:30 TVN 7



Historia 11-letniego, trenującego boks chłopca, który nagle przeżywa fascynację baletem. Zaczyna uczęszczać na lekcje tańca wbrew woli ojca, odnajdując powołanie.



„Tarzan: Legenda” – 17:45 TVN 7



Tarzan dawno opuścił dżunglę i przeniósł się do Londynu. Mimo to decyduje się na powrót do Konga i zajęcie stanowiska emisariusza rządu z misją handlową. Nie zdaje sobie sprawy, że stanie się pionkiem w bardzo niebezpiecznej grze.



„Snajper” – 20:00 TVN 7



Chris Kyle to najskuteczniejszy snajper w historii amerykańskiej wojskowości. W czasie misji w Iraku robi wszystko, by chronić towarzyszy broni. Jednocześnie stara się pozostać dobrym mężem i ojcem.



„Komora” – 22:55 TVN 7



Fanatyczny rasista, członek Ku-Klux-Klanu, czeka na egzekucję w komorze gazowej. Walkę o życie skazańca rozpoczyna jego wnuk - młody prawnik, który odkrywa mroczne tajemnice własnej rodziny.



„Złap mnie, jeśli potrafisz” – 17:00 TV Puls



Dzięki niezwykłym zdolnościom do podrabiania podpisów na czekach Frank Abagnale gromadzi fortunę wartą miliony dolarów. Agent FBI Carl Hanratty próbuje za wszelką cenę dopaść oszusta.



„Bliźniak” – 20:00 TV Puls



Henry Brogan to pięćdziesięcioletni płatny zabójca, który planuje przejść na emeryturę. Niespodziewanie w jego życie wkracza tajemniczy młody mężczyzna, który potrafi przewidzieć każdy jego ruch.



„Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1.” – 22:20 TV Puls



Katniss Everdeen przebywa teraz w odizolowanym podziemnym Dystrykcie 13. Wraz z nią mieszkają tu jej matka i siostra Prim. Wbrew wrogiej propagandzie ten dystrykt przetrwał jednak zemstę Kapitolu.Czytaj też:

