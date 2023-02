20 najlepiej ocenianych thrillerów na HBO Max

Od klasyków, po filmy, o których mało kto słyszał. Sprawdziliśmy na polskim Filmwebie, jakie thrillery, które znajdziemy na platformie HBO Max są najlepiej oceniane. Oto 20 filmów, które warto obejrzeć.

20. „Punkt wrzenia”



Dla szefa kuchni Andy’ego zmiana dopiero się zaczęła, a on już ma spore opóźnienie. Jego restauracja jest przepełniona, po kuchni pałęta się niezadowolony inspektor sanitarny, a jakby tego było mało, na kolacji pojawiła się gwiazda gastronomii i szanowany krytyk kulinarny.



19. „Kieszonkowiec”



Młody kieszonkowiec mimo odsiadki w więzieniu kontynuuje złodziejski fach. Uważa bowiem, że należy do grupy ludzi, którzy mogą bezkarnie łamać prawo.



18. „Winni”



Dyspozytor linii 112 odbiera telefon od porwanej kobiety. Połączenie zostaje przerwane i zaczyna się walka z czasem, by odnaleźć dzwoniącą oraz jej porywacza.



17. „Maria łaski pełna”



María, mając trudną sytuację materialną, decyduje się na przemyt narkotyków.



16. „Klient”



Młody chłopak jest świadkiem samobójstwa prawnika, który przed śmiercią ujawnia mu miejsce, gdzie jego klient zakopał zwłoki swojej ofiary.



15. „Bez litości”



Uznany za zmarłego były żołnierz sił specjalnych wiedzie spokojne życie. Kiedy decyduje się pomóc Teri, wchodzi w konflikt z rosyjskimi gangsterami.



14. „Obywatel X”



Lekarz sądowy, badając ciała kolejnych ofiar, przejmuje nieudolnie prowadzone śledztwo. Pokonując opory władzy, która kwestionuje tezę o istnieniu seryjnego mordercy, robi wszystko, by doprowadzić do ujęcia sprawcy.



13. „Zostań”



Psychiatra Sam Foster próbuje zapobiec samobójstwu swojego pacjenta.



12. „Oczy szeroko zamknięte”



Po szokującym wyznaniu żony lekarz William wychodzi z domu, rozpoczynając nocną eskapadę pełną okazji do zdrady.



11. „Constantine”



Adaptacja komiksu „Hellblazer” opowiadająca historię Johna Constantine'a - egzorcysty, który musi stanąć do walki o dusze wszystkich ludzi, by tym samym ocalić siebie od wiecznego potępienia.



10. „Pachnidło”



Ekranizacja powieści Patricka Süskinda. Obdarzony genialnym węchem Jean-Baptiste Grenouille pragnie stworzyć najpiękniejsze pachnidło na świecie.



9. „Negocjator”



Policyjny negocjator zostaje oskarżony o zabójstwo kolegi. Mężczyzna chcąc dowieść swojej niewinności, sam bierze zakładników.



8. „Blade Runner 2049”



Policjant odkrywa spisek, który może zniszczyć ludzkość.



7. „Urodzeni mordercy”



Historia dwojga młodych kochanków-morderców. Uwielbiani przez media stają się legendarnymi bohaterami.



6. „Tajemnice Los Angeles”



Los Angeles, rok 1953. Trzech działających niezależnie od siebie funkcjonariuszy policji próbuje rozwiązać sprawę wielokrotnego zabójstwa w nocnym barze.



5. „Północ, północny zachód”



Pracownik agencji reklamowej, wzięty omyłkowo za agenta służb specjalnych USA, trafia w sam środek afery.



4. „Amores perros”



Przejmująca wielowątkowa opowieść o mieszkańcach Mexico City, którzy próbują zmienić swoje życie.



3. „Wściekłe psy”



Po nieudanym napadzie na sklep jubilerski kilku złodziei zdaje sobie sprawę, że jest wśród nich zdrajca, który powiedział policji o ich planie.



2. „Wyspa tajemnic”



Szeryf federalny Daniels stara się dowiedzieć, jakim sposobem z zamkniętej celi w pilnie strzeżonym szpitalu dla chorych psychicznie przestępców zniknęła pacjentka.



1. „Podziemny krąg”



Cierpiący na bezsenność mężczyzna poznaje gardzącego konsumpcyjnym stylem życia Tylera Durdena, który jest jego zupełnym przeciwieństwem.Czytaj też:

Weekend na Netflix. Podpowiadamy, co nowego obejrzycieCzytaj też:

Quiz z filmu „Zemsta”. Pamiętasz polski klasyk?