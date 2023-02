Piątkowe nowości na Netflix. Na widzów czeka pięć dobrych tytułów

W tym tygodniu na Netflix pojawiła się masa nowości. W piątek premierę ma na platformie aż pięć dobrych tytułów. Sprawdźcie, czy znajdziecie coś dla siebie.

„Klasa”, sezon 1.



Troje uczniów z biednej dzielnicy dołącza do ekskluzywnej szkoły średniej dla elity w Delhi, gdzie mroczne sekrety i plotki doprowadzają do morderstwa.



„Siła ducha”



Nieustępliwa nastolatka z Australii podąża za marzeniami — i stawia czoła lękom — pragnąc zostać najmłodszą osobą, która samodzielnie opłynie świat.



„Stromboli”



Gdy jej wakacje niemal kończą się tragedią, nękana wspomnieniami o rozbitym małżeństwie i konflikcie z córką kobieta trafia na turnus samorozwoju.



„Wilk wikingów”



Nastolatka jest świadkiem makabrycznego morderstwa na imprezie w swoim nowym miasteczku.



„Infiesto”



Dwójka detektywów tropi porywaczy działających według nikczemnego planu, ale szalejąca pandemia COVID-19 komplikuje nie tylko śledztwo, ale i ich życie prywatne. Czytaj też:

