Edward Miszczak o zwolnieniu Katarzyny Skrzyneckiej. „Była długo”

Edward Miszczak po 25 latach pracy jako dyrektor programowy stacji TVN odszedł do konkurencji – stacji Polsat i od razu nieźle namieszał. Na pierwszy ogień wziął show „Twoja twarz brzmi znajomo” i przeprowadził niezłą rewolucję. Teraz o zmianach w programie opowiedział w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.

Edward Miszczak o zwolnieniu Katarzyny Skrzyneckiej

Edward Miszczak pojawił się w nowej roli na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu. Chętnie opowiadał o zmianach w stacji i udzielał wywiadów. Serwis Jastrząb Post spytał go o zmiany w show „Twoja twarz brzmi znajomo”. Mowa o zwolnieniu Katarzyny Skrzyneckiej i Michała Wiśniewskiego, odejściu Piotra Gąsowskiego, nowym jurorze i prowadzącym.

Edward Miszczak odpowiedział dość wymijająco. – Ja pracuję dopiero od dwóch tygodni – wyznał i odniósł się do zwolnienia Katarzyny Skrzyneckiej. – Mnie z pracy wyrzucano, dawano mi pracę. Takie życie. Takie życie też aktora, który dzisiaj ma propozycje, jutro tej propozycji nie ma. To normalne w naszej branży – powiedział w rozmowie z Jastrząb Post.

Dyrektor programowy wie jednak, że była już jurorka nie ma do niego żalu. – Z tego co czytałem, ona nie ma do mnie pretensji, ani żadnych uwag. Była długo. Przyszli nowi. Tak już jest – powiedział.

Czytaj też:

Miszczak udzielił pierwszego wywiadu po przejściu do Polsatu. „Zostałem robotnikiem winnicy pańskiej”Czytaj też:

Skrzynecka zdradziła, czy zamierza oglądać kolejną edycją „Twoja twarz brzmi znajomo”