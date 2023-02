„Twoja twarz brzmi znajomo”. Maciej Rock rozmawiał z Piotrem Gąsowskim. Ujawnił, o czym

Wielkimi krokami zbliża się 18. edycja „Twoja twarz brzmi znajomo”, która zaskoczy licznymi zmianami. W jury nie zobaczymy Katarzyny Skrzyneckiej i Michała Wiśniewskiego, a zamiast nich za stołem zasiądzie Paweł Domagała. W geście solidarności po zwolnieniu Katarzyny Skrzyneckiej odszedł też jej przyjaciel Piotr Gąsowski, który był współprowadzącym show. Jego miejsce zajmie Maciej Rock, który właśnie ujawnił szczegóły rozmowy z Piotrem Gąsowskim.

Maciej Rock rozmawiał z Piotrem Gąsowskim

Maciej Rock pojawił się na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu. Chętnie pozował do zdjęć i udzielał wywiadów. Rozmawiał m.in. z serwisem Pudelek, któremu zdradził, że rozmawiał z Piotrem Gąsowskim. Były prowadzący nie ma do niego żadnego żalu.

– Dzwonił i rozmawialiśmy przez telefon. Piotr był dzień przed wylotem do Kolumbii. Porozmawialiśmy i nie ma między nami żalu. To nie są moje decyzje, Piotra chyba tak. Nie za bardzo jest, o co i do kogo mieć żal. Lubimy się i nie ma złej krwi. Kazał mi opiekować się Dowborem, cokolwiek to znaczy – powiedział Maciej Rock Pudelkowi.

Maciej Rock ma duże doświadczenie w prowadzeniu programów, ale jakiś czas temu zniknął z ekranów. Teraz powiedział, jak się czuje przed nowym wyzwaniem. – Wspaniale, tęskniłem za tym ogromnie. Nie wiedziałem, że życie szarpnie aż tak tym żaglem i to wszystko wydarzy się tak szybko. (...) Brakowało mi sceny, brakowało mi publiczności. Bardzo się dobrze czuję – ujawnił.

