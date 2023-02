30 dobrych thrillerów, które obejrzysz teraz na Netflix

Na Netflix znajdziemy masę filmów, które warto obejrzeć. Często jednak trudno je znaleźć ze względu na ogromną bibliotekę serwisu. Podpowiadamy, na jakie tytuły warto poświęcić czas.

Dobre thrillery na Netflix

„Telefon pana Harrigana”



Młody chłopak zaprzyjaźnia się ze starszym miliarderem samotnikiem, a po jego śmierci zdaje sobie sprawę z tego, że jest w stanie komunikować się z nim przez iPhone’a, który trafił razem z nim do grobu.



„Zanim się obudzę”



Małżeństwo adoptuje chłopca, którego sny i koszmary urzeczywistniają się. By ochronić rodzinę, para próbuje dotrzeć do źródła lęków syna.



„Diabeł wcielony”



Powojenna rzeczywistość jest pełna korupcji i brutalności. Przesiąknięci złem ludzie otaczają młodego mężczyznę, który z poświęceniem chroni swoich bliskich.



„Winni”



Dyspozytor ratunkowy próbuje ocalić kobietę w poważnym niebezpieczeństwie, ale wkrótce odkrywa, że nie wszystko jest takie oczywiste.



„Armia złodziei”



Prequel „Armii umarłych”, w którym tajemnicza kobieta rekrutuje bankowego kasjera do pomocy w skoku na najtrudniejsze do otwarcia europejskie sejfy.



„Pasażer nr 4”



Podczas misji zmierzającej na Marsa pasażer na gapę przypadkiem poważnie uszkadza systemy podtrzymywania życia na statku kosmicznym. W obliczu kurczących się zasobów i nadciągającej tragedii załoga musi podjąć dramatyczną decyzję.



„Kobieta w oknie”



Cierpiąca na agorafobię kobieta zaczyna szpiegować swoich nowych sąsiadów i staje się świadkiem aktu przemocy.



„O wszystko zadbam”



Przydzielana przez sąd opiekunka prawna defrauduje majątki podopiecznych i więzi ich w swojej pieczy. Jednak jej najnowsza ofiara ma niespodziewane znajomości.



„Gra Geralda”



Przez perwersyjne seksualne gierki męża Jessie - przykuta do łóżka na odludziu - doświadcza dziwnych wizji, poznaje mroczne sekrety i staje przed dramatycznym wyborem.



„1922”



Rolnik przyznaje się do zabójstwa żony, jednak ta śmierć stanowi raptem początek makabrycznej historii. Film na podstawie opowiadania Stephena Kinga.



„Miłość dla dorosłych”



Cienka granica między miłością i nienawiścią okazuje się zabójcza, gdy żona odkrywa romans męża i oboje są gotowi na wszystko, by osiągnąć swój cel.



„Przypadkowy przechodzień”



Zbuntowany młody graficiarz bierze na cel mury domów bogatej londyńskiej elity. Tak odkrywa mroczny sekret znanego sędziego, przez który on sam i jego najbliżsi znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.



„Krzywe linie boga”



Prywatna detektyw, która utrzymuje, że cierpi na paranoję, zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, aby zbadać tajemniczy przypadek śmierci pacjenta.



„Bielmo”



W 1830 roku Akademią Wojskową w West Point wstrząsa seria brutalnych morderstw. Weteran-detektyw i młody kadet prowadzą śledztwo.



„Klatka”



Kiedy pewna para znajduje doświadczone przez los dziecko, kobieta stara się zrozumieć dziwne zachowania dziewczynki, by odkryć jej tożsamość i mroczną przeszłość.



„Nie otwieraj oczu”



W obliczu nieznanej, śmiercionośnej siły matka z małymi dziećmi desperacko walczy o przetrwanie.



„Rebeka”



Młoda żona wprowadza się do imponującej posiadłości męża, gdzie musi poradzić sobie ze złowrogą gosposią i namacalną obecnością poprzedniej, zmarłej pani domu.



„Dobry opiekun”



Pielęgniarka podejrzewa, że za serią tajemniczych zgonów pacjentów stoi jej kolega po fachu, i naraża własne życie, aby odkryć prawdę.



„Psy mafii”



Członkowie gangu oraz skorumpowani gliniarze postanawiają zabić policjanta, aby odwrócić uwagę od wykonywanego przez nich niezwykle skomplikowanego napadu po drugiej stronie miasta.



„Wtargnięcie”



Pewne małżeństwo przeprowadza się do małego miasteczka. Włamanie do domu wpędza żonę w traumę i skłania ją do podejrzeń, że otaczające ją osoby skrywają pewne sekrety.



„Pajęcza Głowa”



Przyszłość. Skazańcy mają wybór pomiędzy więzieniem, a placówką naukową, gdzie, w zamian za skrócenie wyroku, przyjmują eksperymentalne substancje działające na emocje.



„Efekt hipnozy”



Jenn ma wrażenie, że jej życie zawodowe i osobiste utknęło w martwym punkcie. Poddaje się hipnozie, jednak okazuje się, że wpadła w śmiertelną psychologiczną pułapkę.



„Bez wahania”



Autorka kryminałów Grace Miller ma świetne wyczucie motywów zbrodni. Gdy jej siostra zostaje zamordowana, postanawia wykorzystać swoją wiedzę w praktyce.



„Pierwszy śnieg”



Detektyw Harry Hole bada sprawę zaginięcia kobiety, której szalika użyto do przystrojenia ulepionego przed jej domem bałwana.



„Nieznajomy”



Policjant działający pod przykrywką nawiązuje intensywną i intymną relację z podejrzanym o morderstwo, starając się zdobyć jego zaufanie i zeznania.



„Platforma”



Betonowa płyta z jedzeniem zjeżdża w dół w wielopoziomowym więzieniu. Dla osadzonych zamkniętych na najniższych piętrach pozostaną tylko resztki — albo głód i rozpacz.



„I Don't Feel at Home in This World Anymore”



Młoda kobieta ma dość ogarniającej świat znieczulicy. Kiedy ktoś włamuje się do jej domu, postanawia szukać sprawiedliwości na własną rękę.



„Nieoszlifowane diamenty”



Rosnące długi i coraz bardziej niecierpliwi wierzyciele zmuszają szybko mówiącego jubilera z Nowego Jorku do podjęcia ryzykownej akcji.



„Jestem wszystkimi dziewczynami”



Nieustraszona detektyw znajduje wspólny język z zabójczynią, która bezlitośnie poluje na przestępców prowadzących handel dziećmi.



„Outsiderka”



Młoda kobieta wygnana na pustkowie pełne wszelkiej maści wyrzutków próbuje odnaleźć się w pustynnej społeczności narkomanów i enklawie kanibali.

