Natasza Urbańska zmieniła kolor włosów. Metamorfoza nie spodobała się fanom

Natasza Urbańska od lat próbuje podbić polski show-biznes i co jakiś czas pojawia się, a za chwilę znika. Tym razem zamierza wystartować w eliminacjach do Eurowizji 2023 i najwyraźniej z tej okazji zmieniła swój wizerunek. Przefarbowała swoje ciemne brązowe włosy na… rudo!

Natasza Urbańska zmieniła kolor włosów

Wokalistka od lat nie zmieniała swojego image’u. Ciemne, długie i proste włosy były jej znakiem charakterystycznym. Do teraz! Natasza Urbańska właśnie postawiła na ognisty rudy kolor na swojej głowie. Efektem metamorfozy pochwaliła się na Instagramie. Wrzuciła nagranie prosto od fryzjera, a pod nim pojawiła się lawina komentarzy.

Widać, że fani mają sprzeczne opinie, ale jednak większości metamorfoza Nataszy Urbańskiej nie przypadła do gustu. „Niee, niestety, dodał lat”, „Jest ładnie, ale brązowy pasuje najbardziej”, „Natasza ma ponadprzeciętną urodę, ale gdy kolor nie pasuje, to od razu widać”, „Gryzie się to mocno” – piszą fani.

Natasza Urbańska wraca na scenę

Wszystko wskazuje na to, że nowy kolor włosów to nie tylko kaprys, ale element większej całości, która jest związana z powrotem artystki na scenę. Natasza Urbańska zamierza bowiem wypuścić nowy singiel „Lift u up” i wystartować z nim w eliminacjach do Eurowizji. Wzięła już udział w sesji wizerunkowej.

„Kiedy upadamy, podnosimy się nawzajem. Kiedy upadam, podnoszą siebie samą. Dziewczyna, którą jestem, nosi zbroję, ale w środku cierpi jak każdy inny. Ma wielkie serce ale i twardy tyłek. Siła kobiety i człowieka jest niesamowita, uzdrawia, unosi, wyciąga z ciemności” – opowiedziała Natasza Urbańska o swoim utworze w „Dzienniku Eurowizyjnym”.

Premiera utworu ma się odbyć 15 lutego.

Czytaj też:

Eurowizja 2023. Znamy szczegóły półfinałów. Kiedy wystąpi polska reprezentacja?Czytaj też:

Te gwiazdy prowadziły swoje biznesy i...splajtowały