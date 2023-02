Książę Harry uruchomił alarm w pałacu i szarpał się ze strażnikami. Historia sprzed lat wyszła na jaw

Książę Harry w młodości był wyjątkowo zbuntowany. Uwielbiał imprezować i nie stronił od używek. Nie jest tajemnicą, że nadużywał alkoholu i sięgał też po mocniejsze środki, o czym sam opowiedział w jednym z ostatnich wywiadów i ujawnił w swojej biografii. Teraz Daily Mail przypomina jedną z sytuacji sprzed lat, gdy pijany książę Harry uruchomił alarm w pałacu.

Brytyjskie media ujawniają wstydliwą przeszłość księcia Harry'ego

Wygląda na to, że książę Harry na poważnie podpadł brytyjskim mediom, bo właśnie serwis Daily Mail postanowił przypomnieć jeden z wybryków byłego już księcia i ujawnił, że gdy Harry wracał pijany z jednej z imprez, przypadkiem uruchomił alarm w pałacu. Stało się to przez to, że przewrócił się w budce strażniczej. Jeden ze strażników opowiedział, jak wyglądało to wydarzenie. Ujawnił, że Harry był bardzo agresywny!

„Książę Harry bełkotał, a wypowiadane przez niego słowa nie miały żadnego sensu. Kiedy próbowaliśmy go podnieść, zaczął krzyczeć: „Złaź ze mnie, nie potrzebuję pomocy”. Odpychał nas i był bardzo agresywny” – powiedział strażnik w rozmowie z Daily Mail.

Strażnikom udało się uspokoić księcia i odprowadzić go do jego apartamentu, a szef strażników nakazał milczenie w tej sprawie. Być może dlatego dopiero teraz po tylu latach cała sprawa wyszła na jaw.

