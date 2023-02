Nagrobek Jerzego Połomskiego zostanie zmieniony. Menadżerka opisuje, jak będzie wyglądać

Jerzy Połomski zmarł 14 listopada 2022 roku w wieku 89 lat. Informację przekazała menadżerka artysty, Violetta Lewandowska, ujawniając też, co było przyczyną odejścia wokalisty. – Jerzy miał infekcję. Jego organizm nie poradził sobie z zakażeniem, które wdarło się do jego organizmu. Trudno mi teraz dokładnie powiedzieć. Wiem, że lekarze do końca o niego walczyli. Niestety się nie udało – przekazała w rozmowie z „Super Expressem”. Teraz zajmuje się nagrobkiem artysty i zamierza go zmienić.

Nagrobek Jerzego Połomskiego zostanie zmieniony

Grób Jerzego Połomskiego znajduje się w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach i obecnie jest bardzo skromny. Violetta Lewandowska zamierza to zmienić i już prowadzi rozmowy z kamieniarzami, którzy mają stworzyć godny artysty pomnik. Nowy nagrobek ma być gotowy za 2-3 miesiące.

„Jak już wcześniej zapowiadałam, pozostajemy przy pomyśle z wykorzystaniem grubego szkła. Będzie na nim profil Jerzego oraz mikrofon. Do tego na dole znajdzie się tradycyjna płyta” – powiedziała Violetta Lewandowska w rozmowie z „Faktem”.

Menadżerka Jerzego Połomskiego zdradziła, jak wyobraża sobie pomnik upamiętniający artystę. Chce, by wyrażał jego stosunek do życia i świata. – Projektant proponował ciemne szkło, które ładne się odbijało. Z drugiej strony ja nie chciałabym, żeby to był ponury nagrobek, bo Jerzy był optymistą z uśmiechem patrzącym na świat. Skłaniam się więc ku wersji jasnej, ze szkła w kolorze ivory, czyli kości słoniowej – powiedziała „Faktowi”.

