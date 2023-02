Piotr Rubik stracił miliony złotych. „Z pięć, sześć”. Ujawnił powód

Piotra Rubika nie trzeba nikomu przedstawiać. Zdobył popularność już lata temu i chociaż obecnie nie ma na koncie tak dużego hitu, jak „Niech mówią, że to nie jest miłość”, to jednak nie może narzekać na brak propozycji zawodowych i brak rozpoznawalności. W rozmowie z Żurnalistą wrócił jednak do przeszłości i opowiedział o błędach, które popełnił.

Piotr Rubik stracił miliony złotych

Piotr Rubik postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi finansów. Dyrygent przyznał, że na początku swojej zawodowej drogi zaufał niewłaściwym ludziom, którzy narazili go na ogromne finansowe straty.

„Zgadzanie się na pewne umowy i układy, które były dla mnie niekorzystne finansowo. To wcześniej przed sytuacją z Katarzyną Kanclerz:, bo akurat co by nie mówić o Pani Kasi, to ona akurat wcześniej, zanim się popsuło między nami z przyczyn, o których nie chcę mówić, bardzo wyciągnęła mnie z jeszcze bardziej toksycznego układu, który był wcześniej. Widocznie tak miało być. Z deszczu pod rynnę, ale przynajmniej z tego deszczu się wyzwoliłem. Brak asertywności, czyli jak ktoś na ciebie wpłynie:”A podpisz to, a zrób to„. I ty się zgadzasz, bo jesteś za mało asertywny i po czasie okazuje się, że straciłeś bardzo dużo pieniędzy przez to, że byłeś nieasertywny i naiwny” – powiedział Piotr Rubik Żurnaliście.

Artysta twierdzi, że kiedyś nie znał realiów pracy w show-biznesie, co wykorzystywali jego menadżerowie. Po latach dowiadywał się, że dzięki występom mógł zarobić dużo więcej pieniędzy. – Ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, że ktoś mówi, że mój koncert kosztuje tyle, a sprzedawał go dwa razy drożej, a mi o tym nie mówił i brał resztę do kieszeni. Zorientowałem się po roku, po dwóch, po kilku latach – powiedział.

Żurnalista wprost zapytał Piotra Rubika, ile milionów stracił. – Nie wiem, z pięć, sześć – odpowiedział artysta.

