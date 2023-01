Niespodziewane słowa Rodowicz o PiS i TVP. „To jest reżimowa telewizja”

Maryla Rodowicz, która występuje na niemal każdym ważnym wydarzeniu organizowanym przez Telewizję Polską, jeszcze niedawno broniła stacji. Teraz najwidoczniej zmieniła zdanie. W ostatnim wywiadzie przyznała, że obecnie TVP jest „reżimowe i rządowe”.

Maryla Rodowicz nie pojawiła się na koncercie TVP

Maryla Rodowicz od dwóch sezonów jest trenerką „The Voice Senior”. Gwiazda do tej pory występowała też na Sylwestrach organizowanych przez TVP, dopiero w tym roku nie pojawiła się na imprezie. Powodem było wcześniejsze podpisanie kontraktu z Polsatem. Swoim koncertem nie uświetniła też 70-lecia stacji. Wtedy tłumaczyła, że w tym samym czasie gra w Częstochowie.

Rodowicz ma nadzieję, że PiS przegra wybory

W ostatnim wywiadzie gwiazda ostro skomentowała zarówno partię rządzącą jak i samo medium. W rozmowie z reporterem Plotka odważnie przedstawiła swoje poglądy.

– TVP to jest reżimowa, rządowa telewizja. Artyści bojkotują festiwal w Opolu. Jest mały skład, w kółko te same nazwiska, na sylwestrowym koncercie też. Mi brakuje tej całej nowej generacji, tego młodego rzutu. (...) To jest przykra sytuacja, że rządzący doprowadzili do podziałów. Jak można być partią wiodącą i tak dzielić ludzi?! Dlatego bym chciała, żeby przegrali wybory – powiedziała Rodowicz.

Diva polskiej estrady podkreśliła, że najbardziej uraziła ją wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, który swojego czasu odniósł się do społeczności LGBT: Próbują wmówić, że to ludzie. To ideologia. Do tych słów nawiązała Rodowicz: Najbardziej zabolały mnie słowa prezydenta, który powiedział, że ludzie LGBT to nie są ludzie. Jak można tak upokorzyć drugiego człowieka?!

W dalszej części Maryla Rodowicz została zapytana o zdanie ws. małżeństw jednopłciowych. – Myślę, że to przecież nikomu nie przeszkadza. No bo komu to może przeszkadzać? – powiedziała.

