Marilyn Manson oskarżony o napaść seksualną. Groził 16-latce śmiercią

30 stycznia 2023 roku w Sądzie Najwyższym hrabstwa Nassau w Nowym Jorku kobieta, która chciała zachować anonimowość, złożyła pozew przeciwko muzykowi. Jane Doe (standardowy pseudonim nadawany w sprawach, gdy jedna ze stron pragnie pozostać anonimowa – red.) stwierdziła, że Marylin Manson wielokrotnie ją napadł i zgwałcił. Do aktów przemocy miało dochodzić w latach 1995-1999. Co ciekawe, pozew nie jest skierowany wyłącznie w stronę Mansona. Pokrzywdzona oskarża również byłe wytwórnie płytowe rockmana Interscope Music i Nothing Records, które miały wiedzieć o nadużyciach swojego podopiecznego, a ze względu na korzyści finansowych je ukrywały.

Marilyn Manson oskarżony o napaść seksualną

Jak informuje „The Guardian”, wytwórnie były w pełni świadome obsesji Mansona na punkcie pornografii dziecięcej i pedofilii oraz jego pragnienia narażania dzieci w całej Ameryce na tematy seksualne. W pozwie napisano, że pokrzywdzona po raz pierwszy miała się spotkać z Mansonem w 1995 roku przed salą koncertową w Dallas w Teksasie, gdzie czekała na spotkanie z muzykiem wraz z innymi fankami. Rockman miał ją zaprosić z inną nieletnią do autobusu.

Według pozwu „muzyk dokonywał różnych aktów przestępczego zachowania seksualnego wobec powódki, która była wówczas dziewicą”. Jak czytamy w dalszej części pozwu, „jeden z członków zespołu obserwował, jak Marylin Manson dokonuje napaści seksualnej na nastolatce”. „Powódka odczuwała ból, była przestraszona, zdenerwowana, upokorzona i zdezorientowana. Kiedy skończył, pozwany Warner zaśmiał się z niej. Następnie pozwany Warner zażądał od powódki, aby „wy******lała z jego autobusu” i zagroził, że jeśli komukolwiek powie, zabije ją i jej rodzinę” – napisano.

Skandaliczne zachowanie Marylina Mansona

Po napaści Manson kontynuował kontakt z Jane Doe, dzwoniąc i nakłaniając ją do wysyłania swoich zdjęć o charakterze seksualnym. Miał również przekonać powódkę do wzięcia udziału w koncercie w Nowym Orleanie, gdzie miał dokonać kolejnych przestępstw o charakterze seksualnym. Miał także zmuszać kobietę do uprawiania seksu z nim i innymi członkami zespołu lub jego asystentem w tym samym czasie.

Jane Doe domaga się odszkodowania oraz nakazu uniemożliwiającego muzykowi i jego wytwórniom "narażanie nieletnich i bezbronnych dorosłych na wykorzystywanie seksualne".

Kim jest kontrowersyjny rockman?

Marilyn Manson, a właściwie Brian Hugh Warner to amerykański piosenkarz i lider zespołu. Uznawany jest za osobę kontrowersyjną i bohatera wielu skandali. Znany jest z prowokujących tekstów nawiązujących do przemocy czy narkotyków. Nie jest to jego pierwszy pozew dotyczący przestępstwa seksualnego, gdyż był już oskarżany o takie zachowania wobec innych kobiet.

