Cugowski miał rozstać się z żoną. Zaskakujące doniesienia o nowej partnerce

Do niedawna Piotr Cugowski był partnerem dziennikarki telewizyjnej Elizy, którą poślubił w 2008 roku. Para doczekała się syna Piotra. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że para wiedzie szczęśliwe życie – jeszcze niedawno kobieta razem z dzieckiem zrobiła mu niespodziankę w jednej ze śniadaniówek, gdzie podczas programu weszła z balonami i złożyła mężowi życzenia.

Piotr Cugowski rozstał się z żoną?

Jak się jednak teraz okazuje, związek Cugowskiego przeszedł do historii. Podczas pobytu w show „Jaka to melodia” muzyk pozdrowił narzeczoną. To jednak nie koniec wspominania o nowej sympatii. Artysta jest też jurorem „The Voice of Senior”, o czym ostatnio opowiedział reporterce „Pytania na Śniadanie”. Wyznał, że z widowni wspierają go dwie ukochane kobiety.

Mogę tylko zdradzić, że była mama i moja narzeczona. Karolina jest zawodowo kompletnie z innej strony. Ja się zajmuję rozrywką, także jestem „lekarzem dusz”, a ona jest lekarzem ciała, bo jest bardzo wykwalifikowanym lekarzem internistą i nefrologiem – powiedział wówczas.

O nowej partnerce Cugowskiego opowiedziała też osoba z produkcji show. – Faktycznie, pojawiła się na planie „The Voice”. Piotr oficjalnie przedstawił ją ekipie jako swoją narzeczoną. Piękna, kulturalna kobieta z klasą – zdradził tajemniczy informator.

Portal Pudelek twierdzi, że była i obecna partnerka Cugowskiego mają się znać. Obie panie intensywnie udzielały się charytatywnie w Lublinie. Obie też wzięły udział w muzycznym spektaklu Lubelskiej Akcji Charytatywnej, a nawet wystąpiły na jednej scenie.

