Co robią finaliści „Top Model”? Nie chodzą po wybiegach. Jedna zwyciężczyni będzie lekarką

Dzięki show „Top Model” uczestnicy mieli robić zawrotne kariery w świecie mody. Okazuje się jednak, że znacznie lepiej w tej branży radzą sobie osoby, które nie wygrały show. Ostatnią, już 11. edycję „Top Model” wygrała Klaudia Nieścior. Na razie nie wiadomo, jak ona sobie poradzi w branży, ale już teraz wiemy, że jej poprzednicy zrezygnowali z modelingu.

Paulina Papierska

Była zwyciężczynią pierwszej polskiej edycji show. Śliczna dziewczyna rozczulała jurorów i widzów swoimi łzawymi historiami. Paulina Papierska dużo płakała, ale też zachwycała urodą i wyczuciem przed obiektywem. Wygrała i nawet wyruszyła na kilkumiesięczny kontrakt do Chin. W końcu jednak rzuciła modeling. Teraz mieszka w Norwegii i skupia się na macierzyństwie. Ma dwoje dzieci.

Olga Kaczyńska

Wygrała drugą edycję „Top Model”. Wydawało się, że nie powtórzy błędów Pauliny Papierskiej i wykorzysta swoje 5 minut. Brała udział w wielu sesjach, pojawiała się na wybiegach, ale ostatecznie też rzuciła modeling. Skupiła się na nauce – wybrała studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, które skończyła w 2021 roku. Będzie lekarką, ale jeszcze nie wiadomo, jakiej specjalizacji.

Zuza Kołodziejczyk

Trzecią edycję „Top Model” wygrała Zuza Kołodziejczyk. Do teraz chętnie bierze udział w sesjach zdjęciowych, ale nie pojawia się na wybiegach. Wybrała karierę w telewizji, współprowadzi programy rozrywkowe, jest instagramową influencerką.

– Wczoraj minęło 9 lat od mojej wygranej w Top Model. Od kilku lat nie chodzę już po wybiegach, ale po programie robiłam to regularnie przez wiele sezonów. Nie chcę tu znowu wypisywać, ile zrobiłam kampanii, sesji, ile miałam okładek, bo pisałam o tym wiele razy i z doświadczenia wiem, że to interesuje ludzi dużo mniej niż np. ploteczki. Dziś ktoś podesłał mi filmik z portalu plotkarskiego, w którym redakcja podsumowała „największe kariery po »Top Model«”. Oczywiście nie ma tam o mnie ani słowa. Za to jest sporo o dziewczynach, które urodziły dzieci piłkarzom albo aktorom (nie umniejszam — każdy wybiera własną drogę do szczęścia, bo jesteśmy różni i to jest piękne) — każdemu życzę jak najlepiej, ale inaczej rozumiem słowo kariera – napisała jakiś czas temu na Instagramie.

Osi Ugonoh

Wygrała 4. edycję „Top Model”. I mimo początkowych sukcesów szybko zrezygnowała z modelingu. Postanowiła... zostać dietetyczką. Na swoim profilu na Instagramie promuje zdrowy styl życia. Jakiś czas temu wystąpiła w „Hell's Kitchen”. Piekielna kuchnia„.

Radek Pestka

Wygrał 5. edycję „Top Model” i był pierwszym mężczyzną, któremu udało się wygrał show. Po udziale w programie udało mu się rozwinąć karierę w modelingu, w końcu jednak z niej zrezygnował. Obecnie jest blogerem.

Znacznie lepiej w branży poszło uczestnikom kolejnych edycji, Patryk Grudowicz, Katarzyna Szklarczyk, Dawid Woskanian, Mikołaj Śmieszek i Dominika Wysocka wciąż pracują w modelingu, biorą udział w sesjach zdjęciowych i chodzą po wybiegach.

