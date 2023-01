Opozda o relacjach z Ostrowską-Królikowską. „Przy niej mój synek jest bezpieczny”

Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozstali się niemal rok temu, jeszcze zanim na świat przyszedł ich pierwszy syn Vincent. Początkowo aktorka nie komentowała zamieszania, które wywołało ich rozstanie, ale po czasie zaczęła negatywnie mówić o ojcostwie gwiazdora.

Matka Królikowskiego zaprosiła Opozdę do swojej posiadłości

Antoni Królikowski szybko znalazł nową partnerkę i podkreślał, że zależy mu na czynnym uczestniczeniu w wychowaniu syna. Innego zdania jest Opozda, która twierdzi, że ojciec Vincenta nie płaci alimentów i nie poświęca czasu dziecku. Całą sytuację bardzo oszczędnie komentowała matka gwiazdora Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Latem aktorka postanowiła naprawić stosunki z synową, która powoli przygotowuje się do rozwodu z jej synem. Za pośrednictwem „Na żywo” zaprosiła aktorkę i swojego wnuka do posiadłości w Kudowie-Zdroju. Opozda jednak podkreśliła, że zaproszenie padło tylko w mediach.

Opozda o stosunkach synka z mamą Królikowskiego

Teraz z okazji Dnia Babci to mama Vincenta postanowiła wyciągnąć rękę. W dniu święta Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej wybrała się z maluchem do matki swojego byłego partnera. W rozmowie z „Super Expressem” wyjaśniła, co było powodem jej decyzji.

Faktycznie, w Dzień Babci pojechałam do pani Małgorzaty. Ufam, że przy niej mój synek jest bezpieczny i akurat w jej obecności nic mu nie grozi. Wiadomo, że sytuacja jest ciężka, ale staram się być dojrzałą osobą, a przede wszystkim dobrym rodzicem – wyznała.

Aktorka podkreśliła, że mimo że sytuacja nie jest łatwa, to zależy jej na tym, by dziecko miało dobre stosunki z babcią. – Pani Małgorzata chce uczestniczyć w życiu Viniego, a ja nie mam zamiaru jej tego utrudniać, bo jest dobrą babcią. Nie chcę, żeby mój synek był mieszany w sprawy dorosłych – podsumowała.

