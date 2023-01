Tak wygląda dom Kamili Boś z „Rolnik szuka żony”. Postawiła na styl glamour

Kamila Boś to uczestniczka 8. edycji „Rolnik szuka żony”. Piękna blondynka od razu podbiła serca widzów, którzy błyskawicznie okrzyknęli ją najpiękniejszą uczestniczką programu. Jak można było się spodziewać, Kamila Boś pobiła rekord listów od kandydatów na mężów. Jakby tego było mało, fani programu uważali, że idealnie nadaje się na partnerkę 26-letniego Stanisława, innego uczestnika „Rolnik szuka żony”.

Tak mieszka Kamila Boś z „Rolnik szuka żony”

Kamila Boś jednak nie związała się ani ze Stanisławem, ani z żadnym ze swoich kandydatów. Rolniczka zawsze ceniła sobie niezależność i sam prowadziła swoje gospodarstwo, na którym zajmuje się m.in. uprawą pieczarek. Na Instagamie często wpuszcza fanów do swojego domu.

Kamila Boś mieszka w Starej Kornicy, miejscowości, która jest położona w województwie mazowieckim. To tu ma piękny dom, który urządziła bardzo stylowo. Widać, że rolniczka jest fanką stylu glamour, bo to właśnie on dominuje w jej wnętrzach.

W domu Kamili Boś nie brakuje bieli – w tym kolorze urządzonych jest większość pomieszczeń. Widać, że biała jest sypialnia, a także salon. Rolnika uwielbia też złote dodatki i elementy – w swoim domu ma złote doniczki, lampiony, a także złotą okleinę na lustrach, która układa się w geometryczne wzory. Złote są także szafki. Z tą barwą doskonale współgra nie tylko biel, ale także granat, który pojawił się na ciężkich zasłonach.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak swój dom urządziła Kamila Boś.

