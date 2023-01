Paulina Smaszcz tańczy bez stanika przy piosence o zdradach. „Czy to garnitur Cichopek?”

Paulina Smaszcz od miesięcy rozprawia się z byłym mężem w swoich social mediach. Gdy na jaw wyszło, że Maciej Kurzajewski związał się z Katarzyną Cichopek, Paulina Smaszcz zaczęła go regularnie atakować na swoim profilu. Teraz z kolei zachwyca się utworami znanych artystek, które nawiązują do niewierności byłych partnerów. Postanowiła nawet zatańczyć do nowego hitu Miley Cyrus.

Paulina Smaszcz tańczy bez stanika przy piosence o zdradach

Paulina Smaszcz wrzuciła na swój instagramowy profil nagranie, na którym tańczy do utworu Miley Cyrus „Flowers”. Utwór bije już rekordy popularności i jest uważany za hymn kobiet. W piosence Milery Cyrus nawiązuje do byłego męża.

Ze słowami Paulina Smaszcz najwyraźniej się utożsamia, bo z uśmiechem na ustach zatańczyła w rytm muzyki. Przy okazji postanowiła wystylizować się na Miley Cyrus – włożyła czarny garnitur bez stanika. W pewnym momencie Paulina Smaszcz tak bardzo oddała się muzyce, że zaczęła nawet tańczyć ze swoimi mopsami.

Przy okazji Paulina Smaszcz podzieliła się z fankami swoimi przemyśleniami. – Kobieta powinna być niezależna. Mieć własne życie, takie, które jest fundamentem bez żadnego faceta. Związek w każdej chwili może się rozpaść, lecz mimo tego, ona będzie miała swoje miejsce, pieniądze swoją pasję, samoświadomość, doświadczenie, kompetencje i życie – napisała w opisie do nagrania.

Wiele fanek poparło Paulinę Smaszcz, choć nie zabrakło też złośliwych komentarzy. Jedna z internautek spytała: – Super! Czy to garnitur pani Cichopek? Jakże wymowne by to było. Kobiety petardy górą. Paulina Smaszcz postanowiła zareagować na te słowa. – Mój – odpowiedziała.

Zobaczcie, jak „ kobieta petarda” wywija do utworu Miley Cyrus.

Wcześniej inny utwór zrobił na Paulinie Smaszcz wrażenie. Mowa o hicie Shakiry, w którym artystka rozprawia się z byłym mężem, który ją zdradził. Wtedy Paulina Smaszcz opublikowała fragment utworu, w którym Shakira śpiewa, że eks wymienił „Rolexa na Casio”. – Dear Shakira, czuję się przytulona. I feel so cozied up with your brave song – napisała wtedy Paulina Smaszcz.

