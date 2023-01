31. finał WOŚP 2023. Najpopularniejsze licytacje gwiazd. Co wystawili znani i lubiani?

31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 29 stycznia 2023 roku. W tym roku WOŚP promuje akcje pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”. Od kilku tygodni na platformie Allegro, która współpracuje z WOŚP, można brać udział w licytacjach, z których dochód zostanie przeznaczony na wsparcie akcji. W licytacjach jak zwykle biorą udział gwiazdy. Co w tym roku wystawiły?

Najpopularniejsze licytacje WOŚP gwiazd

W akcji WOŚP bierze udział Iga Świątek. W tym roku na licytację przeznaczyła rakietę z autografem, którą wygrała Roland Garros i US Open w 2022 roku, podwójne zaproszenie na swój mecz pierwszej rundy we French Open w Paryżu na przełomie maja i czerwca 2023 roku oraz spotkanie ze sobą po meczu! Obecnie jej aukcja kosztuje ponad 260 tysięcy złotych. Kto da więcej?

Jeśli aukcja Igi Świątek komuś nie przypadła do gustu, zawsze może wylicytować... występ Doroty Gardias na weselu. Okazuje się, że pogodynka wystawiła na licytację trzy piosenki, która zaśpiewa do podkładu muzycznego lub przy akompaniamencie zespołu, który będzie grał na weselu. – W tym roku mam coś wyjątkowego na aukcję, ostatnio się rozśpiewałam, więc postanowiłam na licytację przekazać występ wokalny, ale niezwykły ponieważ chcę zaśpiewać u kogoś na weselu! To może być prezent ślubny albo sami możecie taki występ sobie wylicytować – powiedziała Dorota Gardias. Aktualna cena aukcji to ponad 12 tysięcy złotych.

W aukcji WOŚP można wylicytować też Wiktora 2009 za Osobowość Telewizyjną od Kuby Wojewódzkiego. Na razie kosztuje ponad 8 tysięcy złotych.

Kolejnym „przedmiotem licytacji” jest spotkanie z Agnieszką Dygant. – Lubisz francuską kuchnię ? Jeśli tak, będzie to wspaniała okazja do degustacji francuskich serów i wędlin przy doborowym towarzystwie Agnieszki Dygant. We wspaniałej i ciepłej atmosferze będzie również czas na rozmowę i dyskusję – czytamy w opisie aukcji. Za to spotkanie trzeba teraz zapłacić 3700 złotych.

Grzegorz Markowski przeznaczył na aukcję WOŚP obraz „Okno pamięci”, który wisiał w jego domu przez 10 lat i jest „przesiąknięty dobrymi emocjami”. – Po koncertach dostawałem różne prezenty, ale jakież było moje zdziwienie, gdy pewnego dnia otrzymałem obraz! Obraz namalował Bogdan Szychowiak i nosi tytuł „Okno pamięci”. Okno to ważny symbol- otwarcie się na świat albo wpuszczenie świeżego powietrza lub też ucieczka. (...) Teraz chciałem go przekazać na aukcję, licząc na hojność licytujących – wyznał Grzegorz Markowski. Obecnie cena obrazu wynosi 1351 złotych.

Ewa Chodakowska przeznaczyła za to na licytację udział w tygodniu metamorfozy. Cena to 8500 złotych, natomiast Andrzej Grabowski... posprząta mieszkanie osoby, która wylicytuje jego aukcję. Obecny koszt to ponad 12 tysięcy złotych. W licytacji można też wygrać udział w teledysku Viki Gabor. Kosztuje to ponad 9 tysięcy złotych.

Czytaj też:

Film o Jurku Owsiaku zebrał owacje na stojąco. Wiemy, kiedy trafi do kinCzytaj też:

Spacer z Donaldem Tuskiem hitem licytacji WOŚP. Kwota już teraz robi wrażenie