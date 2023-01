Na zaginionego Juliana Sandsa czeka trójka dzieci. Brytyjski aktor ma na swoim koncie wybitne role

Julian Sands ostatni raz był widziany w piątek 13 stycznia 2023 roku po godzinie 19 w okolicy Mount Baldy w górach San Gabriel w Kalifornii. Brytyjski aktor wędrował po górach i od tamtej pory nie dał znaku życia. Niedawno znaleziono samochód należący do 65-latka.

W Julianie Sandsie miłość do sztuki obudziła matka

Julian Sands przyszedł na świat w brytyjskim Otley w 4 stycznia 1958 roku, miał czterech braci. Miłość do sztuki obudziła w nim matka, która zajmowała się teatrem amatorskim, a jego często zabierała do kina. Sands przez jakiś czas chciał zostać geologiem, ale szybko zmienił zdanie. Uczył się w Lord Wandsworth College, a później w Forum Theatre Company, gdzie już debiutował na scenie. W 1979 ukończył londyńskie Central School of Speech and Drama.

Jego kariera rozpoczęła się od roli w mini serialu „Żonaty”. Aktor grał Guy'a Lougha z Anthonym Hopkinsem. W 1984 roku wystąpił w filmie „Jankes na Oksfordzie”. Jego kariera filmowa nabrała tempa, kiedy zagrał fotografa Jona Swaina w dramacie historyczno-wojennym „Pola śmierci”. Rozpoznawalność przyniosła mu rola George'a Emersona w „Pokoju z widokiem”.

Brytyjski aktor podbił Hollywood

Goniąc za jeszcze większym sukcesem Julian Sands przeniósł się do Hollywood. Podbił je niemal od razu grając tytułuwą rolęw dwóch częściach „Czarnoksiężnika”. Autorka książki, na której podstawie powstał „Wywiad z wampirem”, upierała się, by to on, a nie Tom Cruise, grał tytułową rolę. Nie zdołała jednak przekonać twórców filmu.

W późniejszych latach nie zwalniał tempa. Pojawił się w „Zostawić Las Vegas” u boku Nicolasa Cage’a, „Domu zbrodni” czy „Malowanym ptaku”. Mimo rozpoznawalności Julian Sands nie porzucił teatru. W 2013 roku został nominowany do prestiżowej nagrody Drama Desk w kategorii wybitny występ solowy.

Julian Sands doczekał się trójki dzieci

Julian Sands był dwukrotnie żonaty. Pierwszą wybrankę – redaktorkę BBC Radio Sarę Sands poznał jeszcze podczas studiów. Para doczekała się syna Henry’ego, który przyszedł na świat w 1985 roku. Dwa lata później jego rodzice się rozwiedli. W 1990 roku poślubił Evgenię Citkowitz, także dziennikarkę. Wspólnie wychowują dwie córki Natalyę Morley oraz Imogen Morley.

