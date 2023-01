Sandra Kubicka i Baron jednak się rozstali? Modelka wrzuciła nagranie. Wszystko jasne

Od dłuższego już czasu plotkuje się o rozstaniu Sandry Kubickiej i Barona. Wszystko przez to, że para znacznie rzadziej pokazuje wspólne zdjęcia na Instagramie, choć wcześniej robiła to regularnie. Rozstanie podejrzewali zarówno fani, jak i media. Czy Sandra Kubicka i Baron faktycznie nie są już razem?

Sandra Kubicka i Baron jednak się rozstali?

Już w grudniu 2022 pojawiły się pierwsze doniesienia o rzekomym rozstaniu Sandry Kubickiej i Barona. Wszystko przez to, że modelka opublikowała nagranie, w którym podsumowała mijający rok i słowem nie wspomniała o swoim ukochanym. Na ich profilach przestały się pojawiać też wspólne zdjęcia i nagrania, do których zdążyli już przyzwyczaić swoich fanów. Para wciąż jednak utrzymywała, że jest razem.

– Wydaje mi się, że ludzie by wręcz chcieli, żeby coś takiego się wydarzyło... Nie są w stanie się przyzwyczaić, że jesteśmy już ze sobą dosyć długo, więc to jest normalne, że na początku się ekscytujesz tą relacją. Alek na pewno nie czyta tych artykułów, ja raz na jakiś czas zajrzę, chociaż też kręcę głową, bo ile można się z tego tłumaczyć – powiedziała Sandra Kubicka w rozmowie z Jastrząb Post.

Plotki jednak nie ucichły. Party dotarło do informatora, który stwierdził, że para rozstała się już przed świętami. – Sandra rozstała się z Alkiem jeszcze przed świętami. Stara się ułożyć swoje życie na nowo. Jest już na aplikacji Raya, to Tinder dla elit. Choć tak naprawdę… to w Alku była zakochana do szaleństwa i mam wrażenie, że do tej pory nie poradziła sobie z tym rozstaniem – powiedział informator.

Sandra Kubicka i Baron nie zabrali głosu w tej sprawie, ale postanowili skomentować doniesienia w inny sposób.

Sandra Kubicka wrzuciła wymowne wideo

Dzień po tym, jak tajemniczy informator ujawnił wieści o rozstaniu Sandry Kubickiej i Barona, modelka wrzuciła nagranie, które wyjaśnia wszystko – właśnie wyruszyła na wakacje u boku Barona. Przyznała, że ma za sobą bardzo trudny miesiąc, podczas którego codziennie płakała. Teraz potrzebuje odpoczynku.

– Uciekłam kolejny raz spędzić moje urodziny na Malediwach z @alekbaron. Razem zwiedziliśmy już spory kawałek świata, a na urodziny mamy taki zwyczaj, że zabieramy się na wycieczki. W tym roku, gdy Alek spytał się mnie, gdzie chcę polecieć na urodziny, odpowiedziałam „znowu Malediwy”. Był w lekkim szoku, bo już tu byliśmy, a mieliśmy latać do miejsc, w których nas jeszcze nie było. Powiedziałam Malediwy, bo póki co, to było jedyne miejsce, gdzie naprawdę wypoczęłam. (...) Fakt, tu się nie robi nic i na pewno trzeba przylecieć z osobą, z którą lubi się nie robić nic, a ja dokładnie tego potrzebuję. Ciszy i nudy z moim ulubionym człowiekiem. (...) Jesteśmy ogromnymi szczęściarzami, że możemy sobie pozwolić kolejny raz na taki wyjazd, ale jednocześnie chcę podkreślić i docenić siebie, biorąc pod uwagę, że to są moje urodziny. Ciężko na to pracowałam. Jestem po prostu wdzięczna za wszystko, co się wydarzyło w moim życiu. Dziękuję za każde łzy i każdy uśmiech. Dziękuję, że mogę tu być w tym raju. Wrócę do Was o rok starsza, ale z naładowanymi bateriami – napisała Sandra Kubicka na Instagramie.

Na krótkim filmie, który znalazł się na jej InstaStory, widzimy, jak para robiła sobie maseczki w czasie lotu, pozowała do zdjęć, a potem wylądowała na malowniczych Malediwach. Wygląda więc na to, że nie ma mowy o rozstaniu. Zobaczcie galerię zdjęć!

