Anna Mucha ma zakaz wjazdu do USA. Zdradziła, o co chodzi

Anna Mucha słynie z relacjonowania swoich podróży, z których głównie udostępnia odważne zdjęcia. Od lat podkreśla swoje wdzięki i krągłości, często pozując niemal nago. Często też publikuje nagrania, na których ze szczegółami opowiada o swoich podróżniczych fascynacjach i przygodach.

Anna Mucha z dwuletnim zakaz wjazdu do USA. Jaki jest powód?

Ostatnio Anna Mucha relacjonowała swój wyjazd do USA i nie ukrywała ekscytacji z nim związanej. Pod wpływem alkoholu zachwycała się różnicą czasu i prosiła swoich fanów o polecenie książek o Ameryce. Później aktorka ze swoim towarzyszem wybrała się na Kubę i również nie szczędziła relacji i zdjęć. Jak się jednak okazuje, bajkowa podróż miała też swoje minusy, o czym Anna Mucha opowiedziała podczas transmisji na żywo z Barbarą Kurdej-Szatan. Mucha nieoczekiwania połączyła się z koleżanką po fachu i prosto z wanny powiedziała, o co chodzi.

– Wróciłam. Ale z przygodami. No wiesz... Jak rozumiesz, że tak powiem, wjeżdżasz na Kubę, to później trudno z niej wyjechać – zaczęła. Następnie opowiedziała o minusach wycieczki. Było cudownie i będę wrzucała jeszcze mnóstwo tych zdjęć. Hawana jest wspaniała, ale trzeba się liczyć z tym, że jest różnorodna i mogą być problemy z powrotem, jeśli chodzi o powrót do np. Stanów – kontynuowała. Na to Kurdej-Szatan zareagowała pytaniem, czy na Kubie próbowano ich „uwięzić”.

Mucha wyjaśniła, o co chodzi. – Oj, mamy tylko zakaz wjazdu do Stanów, ale to taki drobiazg. Przez następne dwa lata, ale nie bądźmy drobiazgowi – próbowała wybrnąć gwiazda. W kwestii zakazu, który obecnie obejmuje aktorkę, chodzi o sankcje, które USA narzuciły na komunistyczne władze Kuby. Każda z osób odwiedzających wyspę ma dwuletni zakaz wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych.

